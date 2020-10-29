Недовольные здравоохранением барнаульцы выйдут на пикет

1 ноября в Барнауле пройдет пикет, на котором горожане собираются высказать свое недовольство системой здравоохранения в Алтайском крае, сообщили в правозащитной организации «Гражданский патруль». Акция согласована.

Пикет пройдет в 13:00 на ул. Пионеров, 2, в сквере рядом с бюстом пионера Киры Баева. На мероприятии разрешили присутствовать до 50 человек.

Организаторы считают, что состояние медучреждений в регионе, как и в целом по стране, оставляет желать лучшего. В частности, из-за этого страдают не только больные коронавирусом, но и люди с другими патологиями

«Ситуация сложилась просто катастрофическая», — прокомментировал представитель правозащитников Игорь Берг.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в крае составляет 18 781 человек, выздоровело — 15 936 человек. За весь период умерло 748 пациентов.