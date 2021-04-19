Во время похорон мужа Елизаветы II прозвучала православная молитва. Видео с церемонии

В ходе траурной церемонии прозвучала православная молитва на русском «Со святыми упокой, Христе, души раб твоих» (молитву перевели на английский язык). Дело в том, что до женитьбы на Елизавете II в 1947 году и перехода в англиканство герцог Эдинбургский принадлежал к греческой православной церкви, пишет People.

Гроб Филиппа был накрыт его личным штандартом, на котором также лежала его военно-морская фуражка, адмиралтейская сабля и венок из белых цветов.

Рядом с букетом Елизавета II оставила письмо, пишет «Росбалт». Записка была подписана именем Лиллибет — так ее называл отец король Георг VI — в детстве она не могла выговорить свое имя. А позже к королеве так обращался и муж Филипп.

Катафалк был создан полтора десятка лет назад специально для этого траурного дня на основе военной модификации джипа Land Rover Defender 130 Gun Bus.

Филиппа временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят в ее будущей могиле, где покоятся другие представители семьи Виндзор.

Супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа похоронили в облицованном свинцом гробу из английского дуба, сделанном для него более 30 лет назад. В таком же гробу хоронили принцессу Диану, при этом там было столько свинцовой подкладки, что он весил четверть тонны.

Мировые телеканалы вели прямую трансляцию церемонии похорон.

Муж британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля.