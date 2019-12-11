Во всем блеске: в чем встретить новогоднюю ночь, чтобы не прослыть серой мышью

Металлический блеск — для девушек, элегантная сдержанность — для мужчин. Altapress.ru разбирался какой наряд будет особенно выигрышно смотреться в новогоднюю ночь.

Блеск , металл и элегантность: новогодний наряд для девушки

Вычурность, кислотные цвета и хищный принт стилисты советуют оставить на потом. Предпочтение в новогоднюю ночь следует отдать светлым нарядам с яркими вкраплениями. Подойдут также любые спокойные оттенки — кремовый, персиковый.

Среди трендов — асимметрия в одежде. Для элегантного вечернего образа можно выбрать как платье на одно плечо, так и «металлическое» в пол.

Стилисты советуют оставить на потом красные платья, а также мини-юбки. Для новогодней ночи подойдет средняя или максимальная длина.

Однако классику никто не отменял. Маленькое черное платье всегда смотрится выигрышно. Но в новогоднюю ночь оно должно быть особенным — с блестящими вставками или интересным разрезом.

Платье CCO

Альтернатива вечернему платью — атласный топ на тонких бретельках, который удачно сочетается с брюками (укороченными, зауженными или максимально свободными). А также — с летящей юбкой.

Стилисты советуют девушкам аккуратно отнестись к аксессуарам, но и не пренебрегать ими.

Сила , элегантность , классика: новогодний наряд для мужчины

Стилисты советуют мужчинам отдать предпочтение спокойным тонам — черный, серый, пепельный.

Подойдут и пастельные оттенки. Хороший образ получится со светлой рубашкой. Ее можно сочетать со свитерами крупной вязки, а также яркими пуловерами.

Костюм CCO

В новогоднюю ночь следует отказаться от джинсов и сделать выбор в пользу брюк — чинос или слаксов.

Классический костюм остается в тренде. Разбавить серую гамму поможет яркий галстук или бабочка.

Отметим, что мужчина и женщина одетые в новогоднюю ночь в едином стиле — один из способов выделиться среди толпы однообразных образов.