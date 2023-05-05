Во всем мире люди ищут плюшевого мишку маленькой девочки

Тысячи людей из разных уголков планеты объединились, чтобы помочь мужчине из маленького городка штата Теннесси найти плюшевого мишку его 4-летней дочери, сообщает honey.nine.com.au.

Этот мишка особый — в него встроена запись сердцебиения скончавшейся мамы девочки.

Мишка - единственное, что осталось у девочки от мамы, указывает mail.ru. Игрушка случайно попала в сумку с отданными в местный благотворительный магазин вещами.

Отец сразу бросился в магазин после того, как обнаружил пропажу. Но было поздно – вещи оптом купил какой-то незнакомец.

На местной радиостанции рассказали эту историю в эфире и разместили пост в соцсети. Журналисты попросили слушателей и распространить информацию и помочь вернуть мишку девочке.

Сейчас тысячи людей начали делиться постом - в надежде помочь девочке. Но пока поиски мишки результатов не дали.

Ранее сообщалось, как плюшевый медведь шпионил за россиянкой. Однажды девушка заметила, что подозрительно блестит один из глаз плюшевого медведя. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в глаз игрушки вставлена портативная видеокамера.