Горячую воду на целый день выключат у части барнаульцев

19 апреля у части барнаульцев в Октябрьском районе не будет горячей воды и отопления, предупредили в СГК.

Отключение продлится 12 часов — с 10:00 до 22:00.

Воду и тепло выключат в 49 многоквартирных домов, двух детских садах, двух школах, 24 частных домах, двух медицинских учреждениях и семи административных зданиях.

Список адресов ул. Петра Сухова , 14а

14а ул. Смирнова , 88

88 ул. Смирнова , 61

61 ул. Западная 1-я , 46в

46в ул. Эмилии Алексеевой , 9а

9а ул. Чеглецова , 16

16 ул. 80 Гвардейской Дивизии , 41

41 ул. Петра Сухова , 29

29 проезд. Станочный , 8

8 ул. Западная 1-я , 53

53 ул. 80 Гвардейской Дивизии , 40

40 ул. Чеглецова , 20

20 ул. Западная 1-я , 44

44 проезд. Транспортный , 1

1 ул. Смирнова , 55

55 ул. Чудненко , 18

18 ул. Западная 1-я , 42а

42а ул. Эмилии Алексеевой , 5/1

5/1 ул. Эмилии Алексеевой , 5/2

5/2 ул. Смирнова , 86

86 ул. Смирнова , 57

57 ул. 80 Гвардейской Дивизии , 42

42 ул. Петра Сухова , 12

12 ул. Петра Сухова , 6

6 ул. 80 Гвардейской Дивизии , 54

54 ул. Смирнова , 90

90 ул. Чеглецова , 22а

22а ул. 80 Гвардейской Дивизии , 30

30 ул. Западная 1-я , 46б

46б ул. Чудненко , 20

20 ул. 80 Гвардейской Дивизии , 38

38 ул. Чудненко , 13

13 ул. Петра Сухова , 4а

4а ул. Петра Сухова , 4

4 ул. 80 Гвардейской Дивизии , 56

56 ул. Эмилии Алексеевой , 11

11 ул. Западная 1-я , 42

42 ул. Западная 1-я , 48

48 ул. Западная 1-я , 49

49 ул. Западная 1-я , 47а

47а ул. Западная 1-я , 51

51 ул. Петра Сухова , 14

14 ул. Чеглецова , 22

22 ул. 80 Гвардейской Дивизии , 32

32 ул. Эмилии Алексеевой , 13

13 ул. Петра Сухова , 8

8 ул. Западная 1-я , 46а

46а ул. Петра Сухова , 16

16 ул. Западная 1-я , 46

46 ул. Западная 1-я , 47

47 ул. 80 Гвардейской Дивизии , 50

50 ул. Западная 1-я , 44а

44а ул. Смирнова , 74

74 ул. Смирнова , 59

59 ул. Смирнова , 80

80 ул. Смирнова , 63

63 ул. Западная 1-я , 53а

53а ул. Смирнова , 61А

61А ул. Петра Сухова , 2а

2а ул. 80 Гвардейской Дивизии , 34

34 ул. Смирнова , 82

82 ул. Чеглецова , 18

18 ул. Петра Сухова , 43

43 проезд. Транспортный , 2

2 ул. Петра Сухова , 9а/1

9а/1 ул. Петра Сухова , 13

13 ул. Западная 1-я , 45

45 проезд. Транспортный , 6

6 ул. Петра Сухова , 31

31 ул. Чудненко , 46

46 ул. 80 Гвардейской Дивизии , 28

28 ул. Смирнова , 65

65 проезд. Станочный , 5

5 ул. Смирнова , 100

100 ул. Петра Сухова , 9а/2

9а/2 ул. Петра Сухова , 2в

2в ул. Чудненко , 11

11 ул. Чудненко , 15

15 ул. Смирнова , 71

71 ул. Смирнова , 73

73 ул. 80 Гвардейской Дивизии , 36

36 ул. Чудненко , 9

9 ул. Петра Сухова , 11

11 ул. 80 Гвардейской Дивизии , 58

58 проезд. Жилой , 29

Во время отключения специалисты установят заглушки на магистральном трубопроводе в районе дома по адресу П. Сухова, 45. Благодаря этому ремонт теплосети смогут провести без длительного отключения.

В этом году работы по ремонтам и реконструкциям тепловых сетей начаты в отопительный период. Это сделано для улучшения транспортной обстановки и уменьшения количества спецтехники на дорогах города в период реконструкции путепровода по пр. Ленина.

Энергетики приносят свои извинения за неудобства.

А ранее гендиректор СГК рассказал, как масштабный рост цен повлиял на инвестиции.