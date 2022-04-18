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Жизнь

Горячую воду на целый день выключат у части барнаульцев

19 апреля у части барнаульцев в Октябрьском районе не будет горячей воды и отопления, предупредили в СГК.

Душ. Воды нет.
Душ. Воды нет.
pexels.com

Отключение продлится 12 часов — с 10:00 до 22:00.

Воду и тепло выключат в 49 многоквартирных домов, двух детских садах, двух школах, 24 частных домах, двух медицинских учреждениях и семи административных зданиях.

Список адресов
  • ул. Петра Сухова, 14а
  • ул. Смирнова, 88
  • ул. Смирнова, 61
  • ул. Западная 1-я, 46в
  • ул. Эмилии Алексеевой,
  • ул. Чеглецова, 16
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии, 41
  • ул. Петра Сухова, 29
  • проезд. Станочный, 8
  • ул. Западная 1-я, 53
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии, 40
  • ул. Чеглецова, 20
  • ул. Западная 1-я, 44
  • проезд. Транспортный, 1
  • ул. Смирнова, 55
  • ул. Чудненко, 18
  • ул. Западная 1-я, 42а
  • ул. Эмилии Алексеевой, 5/1
  • ул. Эмилии Алексеевой, 5/2
  • ул. Смирнова, 86
  • ул. Смирнова, 57
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии, 42
  • ул. Петра Сухова, 12
  • ул. Петра Сухова, 6
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии, 54
  • ул. Смирнова, 90
  • ул. Чеглецова, 22а
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии, 30
  • ул. Западная 1-я, 46б
  • ул. Чудненко, 20
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии, 38
  • ул. Чудненко, 13
  • ул. Петра Сухова,
  • ул. Петра Сухова, 4
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии, 56
  • ул. Эмилии Алексеевой, 11
  • ул. Западная 1-я, 42
  • ул. Западная 1-я, 48
  • ул. Западная 1-я, 49
  • ул. Западная 1-я, 47а
  • ул. Западная 1-я, 51
  • ул. Петра Сухова, 14
  • ул. Чеглецова, 22
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии, 32
  • ул. Эмилии Алексеевой, 13
  • ул. Петра Сухова, 8
  • ул. Западная 1-я, 46а
  • ул. Петра Сухова, 16
  • ул. Западная 1-я, 46
  • ул. Западная 1-я, 47
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии, 50
  • ул. Западная 1-я, 44а
  • ул. Смирнова, 74
  • ул. Смирнова, 59
  • ул. Смирнова, 80
  • ул. Смирнова, 63
  • ул. Западная 1-я, 53а
  • ул. Смирнова, 61А
  • ул. Петра Сухова,
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии, 34
  • ул. Смирнова, 82
  • ул. Чеглецова, 18
  • ул. Петра Сухова, 43
  • проезд. Транспортный, 2
  • ул. Петра Сухова, 9а/1
  • ул. Петра Сухова, 13
  • ул. Западная 1-я, 45
  • проезд. Транспортный, 6
  • ул. Петра Сухова, 31
  • ул. Чудненко, 46
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии, 28
  • ул. Смирнова, 65
  • проезд. Станочный, 5
  • ул. Смирнова, 100
  • ул. Петра Сухова, 9а/2
  • ул. Петра Сухова,
  • ул. Чудненко, 11
  • ул. Чудненко, 15
  • ул. Смирнова, 71
  • ул. Смирнова, 73
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии, 36
  • ул. Чудненко, 9
  • ул. Петра Сухова, 11
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии, 58
  • проезд. Жилой, 29

Во время отключения специалисты установят заглушки на магистральном трубопроводе в районе дома по адресу П. Сухова, 45. Благодаря этому ремонт теплосети смогут провести без длительного отключения.

В этом году работы по ремонтам и реконструкциям тепловых сетей начаты в отопительный период. Это сделано для улучшения транспортной обстановки и уменьшения количества спецтехники на дорогах города в период реконструкции путепровода по пр. Ленина.

Энергетики приносят свои извинения за неудобства.

А ранее гендиректор СГК рассказал, как масштабный рост цен повлиял на инвестиции.

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