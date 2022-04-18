Горячую воду на целый день выключат у части барнаульцев

Отключение продлится 12 часов — с 10:00 до 22:00.
Воду и тепло выключат в 49 многоквартирных домов, двух детских садах, двух школах, 24 частных домах, двух медицинских учреждениях и семи административных зданиях.
- ул. Петра Сухова, 14а
- ул. Смирнова, 88
- ул. Смирнова, 61
- ул. Западная 1-я, 46в
- ул. Эмилии Алексеевой, 9а
- ул. Чеглецова, 16
- ул. 80 Гвардейской Дивизии, 41
- ул. Петра Сухова, 29
- проезд. Станочный, 8
- ул. Западная 1-я, 53
- ул. 80 Гвардейской Дивизии, 40
- ул. Чеглецова, 20
- ул. Западная 1-я, 44
- проезд. Транспортный, 1
- ул. Смирнова, 55
- ул. Чудненко, 18
- ул. Западная 1-я, 42а
- ул. Эмилии Алексеевой, 5/1
- ул. Эмилии Алексеевой, 5/2
- ул. Смирнова, 86
- ул. Смирнова, 57
- ул. 80 Гвардейской Дивизии, 42
- ул. Петра Сухова, 12
- ул. Петра Сухова, 6
- ул. 80 Гвардейской Дивизии, 54
- ул. Смирнова, 90
- ул. Чеглецова, 22а
- ул. 80 Гвардейской Дивизии, 30
- ул. Западная 1-я, 46б
- ул. Чудненко, 20
- ул. 80 Гвардейской Дивизии, 38
- ул. Чудненко, 13
- ул. Петра Сухова, 4а
- ул. Петра Сухова, 4
- ул. 80 Гвардейской Дивизии, 56
- ул. Эмилии Алексеевой, 11
- ул. Западная 1-я, 42
- ул. Западная 1-я, 48
- ул. Западная 1-я, 49
- ул. Западная 1-я, 47а
- ул. Западная 1-я, 51
- ул. Петра Сухова, 14
- ул. Чеглецова, 22
- ул. 80 Гвардейской Дивизии, 32
- ул. Эмилии Алексеевой, 13
- ул. Петра Сухова, 8
- ул. Западная 1-я, 46а
- ул. Петра Сухова, 16
- ул. Западная 1-я, 46
- ул. Западная 1-я, 47
- ул. 80 Гвардейской Дивизии, 50
- ул. Западная 1-я, 44а
- ул. Смирнова, 74
- ул. Смирнова, 59
- ул. Смирнова, 80
- ул. Смирнова, 63
- ул. Западная 1-я, 53а
- ул. Смирнова, 61А
- ул. Петра Сухова, 2а
- ул. 80 Гвардейской Дивизии, 34
- ул. Смирнова, 82
- ул. Чеглецова, 18
- ул. Петра Сухова, 43
- проезд. Транспортный, 2
- ул. Петра Сухова, 9а/1
- ул. Петра Сухова, 13
- ул. Западная 1-я, 45
- проезд. Транспортный, 6
- ул. Петра Сухова, 31
- ул. Чудненко, 46
- ул. 80 Гвардейской Дивизии, 28
- ул. Смирнова, 65
- проезд. Станочный, 5
- ул. Смирнова, 100
- ул. Петра Сухова, 9а/2
- ул. Петра Сухова, 2в
- ул. Чудненко, 11
- ул. Чудненко, 15
- ул. Смирнова, 71
- ул. Смирнова, 73
- ул. 80 Гвардейской Дивизии, 36
- ул. Чудненко, 9
- ул. Петра Сухова, 11
- ул. 80 Гвардейской Дивизии, 58
- проезд. Жилой, 29
Во время отключения специалисты установят заглушки на магистральном трубопроводе в районе дома по адресу П. Сухова, 45. Благодаря этому ремонт теплосети смогут провести без длительного отключения.
В этом году работы по ремонтам и реконструкциям тепловых сетей начаты в отопительный период. Это сделано для улучшения транспортной обстановки и уменьшения количества спецтехники на дорогах города в период реконструкции путепровода по пр. Ленина.
Энергетики приносят свои извинения за неудобства.
А ранее гендиректор СГК рассказал, как масштабный рост цен повлиял на инвестиции.