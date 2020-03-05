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Жизнь

Водитель барнаульской маршрутки обматерил и высадил пассажиров на просьбу не курить в салоне

Водитель маршрутки № 1 отказался везти пассажиров по маршруту после того, как его попросили не курить в салоне. Об этом «Инцидент Барнаул» рассказал подписчик Евгений.

Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
altapress.ru

Пассажир обратил внимание, что до конечной оставалось всего пара остановок. Но почему-то водитель решил не дожидаться этого и закурил, по словам очевидца, прямо за рулем.

«Я попросил его перестать курить, но реакция была неадекватной. Он ответил, что не повезет меня после таких претензий, и чтобы я выходил. Я отказался, достал телефон и нажал на запись», — рассказал Евгений.

Водитель, по словам пассажира, обматерил его и остановил транспортное средство. После чего стал звонить диспетчеру и говорить о «поломке».

Когда все пассажиры вышли, автобус двинулся по маршруту пустым.

«Я знаю, что раньше „единицу“ обслуживал „БарнаулПассажирТранс“, и на эту компанию тоже было множество жалоб за то, что водители курят за рулем, а дым летит в салон. Но такого, чтобы пассажиров прилюдно материли за просьбу не курить, я не припомню. По сути я могу обратиться в полицию с требованием возбудить административное производство за оскорбление. В последнее время общественный транспорт Барнаула серьезно деградировал, и этот случай только подтверждает такое мнение», — подчеркнул Евгений.

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