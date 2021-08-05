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Жизнь

Водитель пытался высадить из маршрутки программиста с ДЦП из списка Forbes

Водитель маршрутки пытался высадить программиста Ивана Бакаидова, страдающего ДЦП и нарушением речи. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге, о нем в своем Instagram рассказал сам программист.

Маршрутки.
Маршрутки.
rubtsovsk.org.

По словам Бакаидова, вместо того, чтобы заказать такси, решил добраться до дома на общественном транспорте. После того как зашел в маршрутку водитель сказал: «Выходи не повезу тебя». Далее он обратился к мужчине, который зашел на той же остановке и спросил, зачем тот «его притащил», рассказывает программист.

«Отъезжаем от остановки 500 метров, встаем на светофоре, водитель открывает дверь, встает, говорит: „Выходи“. Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить. На улицу я не хочу, там ливень, я спешу», — сообщает Бакаидов в посте.

После этого за мужчину вступился один из пассажиров. Через несколько дней после инцидента с программистом в WhatsApp связалась транспортная компания и извинилась.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

По словам Бакаидова, компания изучила записи с камер наблюдения, опросила водителя и уволила его.

По версии комитета по транспорту Петербурга, пассажир не оплатил проезд, поэтому водитель «в грубой форме отказался его перевозить». Случай назвали «вопиющим со стороны водителя».

Петербургская прокуратура начала проверку, пишет РБК со ссылкой на ведомство.

Иван Бакаидов — разработчик программ для людей с нарушениями речи и опорно-двигательной системы. В 2020 году журнал Forbes его в список номинантов рейтинга «Самые перспективные россияне в возрасте до 30 лет».

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