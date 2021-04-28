Водитель скорой помощи из Рубцовска спас семью с детьми из горящего дома

В Рубцовске водителя скорой помощи и дежурную бригаду наградили за спасение семьи с детьми при пожаре. О том, что произошло, медики рассказали в сюжете «Вести-Алтай».

Ночью 9 апреля дежурную бригаду скорой помощи вызвали к больному с высокой температурой. Два фельдшера поднялись в квартиру, водитель, Николай Востриков, остался в автомобиле. Чуть позже мужчина услышал странный шум, а в зеркале заднего вида увидел пламя. Выяснилось, что горит дом на соседней улице.

Николай сразу же позвонил коллегам, и через 10 минут бригада уже подъехала к горящему зданию. В доме находились двое взрослых и двое детей, которые не могли выбраться самостоятельно.

«На помощь подошёл сосед. Принёс лом, выдернули решётку, начали доставать людей. Детей передал соседу, он доставил их в карету скорой помощи. И взрослым помог выбраться», — рассказывает Николай Востриков.

Как сообщает издание, у детей диагностировали отравление углекислым газом легкой степени. У матери состоянии более тяжелое, но в целом с семьей погорельцев все хорошо.

Ранее участковый полиции по Романовскому району капитан Владимир Касачев спас человека, который потерял сознание при пожаре.