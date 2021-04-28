28 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Водитель скорой помощи из Рубцовска спас семью с детьми из горящего дома

В Рубцовске водителя скорой помощи и дежурную бригаду наградили за спасение семьи с детьми при пожаре. О том, что произошло, медики рассказали в сюжете «Вести-Алтай».

Николай Востриков.
Николай Востриков.
vesti22.tv

Ночью 9 апреля дежурную бригаду скорой помощи вызвали к больному с высокой температурой. Два фельдшера поднялись в квартиру, водитель, Николай Востриков, остался в автомобиле. Чуть позже мужчина услышал странный шум, а в зеркале заднего вида увидел пламя. Выяснилось, что горит дом на соседней улице.

Николай сразу же позвонил коллегам, и через 10 минут бригада уже подъехала к горящему зданию. В доме находились двое взрослых и двое детей, которые не могли выбраться самостоятельно.

«На помощь подошёл сосед. Принёс лом, выдернули решётку, начали доставать людей. Детей передал соседу, он доставил их в карету скорой помощи. И взрослым помог выбраться», — рассказывает Николай Востриков.

Как сообщает издание, у детей диагностировали отравление углекислым газом легкой степени. У матери состоянии более тяжелое, но в целом с семьей погорельцев все хорошо.

Ранее участковый полиции по Романовскому району капитан Владимир Касачев спас человека, который потерял сознание при пожаре.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость