Водитель скорой помощи заявил о «намеренном убийстве пациентов» в Сибири

Мужчина представился водителем скорой помощи и опубликовал запись в соцсети.
«Привет всем! Работаю водилой на „скорой“ уже около 17 лет. И как приезжает гость московский, нас инструктируют — мол, мигалки не включай, если пациента в тяжелом состоянии везешь. То есть, жизнь обычного человека ничтожна по сравнению с жопой начальника?» — написал сибиряк.
При этом, как пояснил автор поста, отношение к здоровью самих чиновников совершенно другое.
По словам мужчины, ему приходилось участвовать в дежурстве экипажа скорой помощи при визитах представителей федеральной власти — на случай, если кто-то из делегации получит травму.
Как пояснили изданию в областном Центре медицины катастроф, в принципе не могло быть указаний водителям не включать спецсигналы.
«Включать или не включать спецсигналы решает экипаж скорой помощи, исходя из состояния больного. Потом врач или фельдшер делает отметку в журнале. Это вообще не в компетенции водителей», — рассказали в ОЦМК.