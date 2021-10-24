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Жизнь

Водитель скорой помощи заявил о «намеренном убийстве пациентов» в Сибири

В Кузбассе водитель скорой помощи обвинил чиновников в том, что они давали указания «не довозить быстро» до больницы пациентов в тяжелом состоянии, сообщает «Сибдепо».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Мужчина представился водителем скорой помощи и опубликовал запись в соцсети.

«Привет всем! Работаю водилой на „скорой“ уже около 17 лет. И как приезжает гость московский, нас инструктируют — мол, мигалки не включай, если пациента в тяжелом состоянии везешь. То есть, жизнь обычного человека ничтожна по сравнению с жопой начальника?» — написал сибиряк.

При этом, как пояснил автор поста, отношение к здоровью самих чиновников совершенно другое.

По словам мужчины, ему приходилось участвовать в дежурстве экипажа скорой помощи при визитах представителей федеральной власти — на случай, если кто-то из делегации получит травму.

Как пояснили изданию в областном Центре медицины катастроф, в принципе не могло быть указаний водителям не включать спецсигналы.

«Включать или не включать спецсигналы решает экипаж скорой помощи, исходя из состояния больного. Потом врач или фельдшер делает отметку в журнале. Это вообще не в компетенции водителей», — рассказали в ОЦМК.

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