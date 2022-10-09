Водителя грузовика, который взорвался на Крымском мосту, могли использовать вслепую

Источник РБК рассказал, что водителя взорвавшегося грузовика использовали вслепую. Предположительно, он не знал о готовящемся теракте.

Источник РБК в силовых структурах рассказал, что водитель грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту, получил заказ на перевозку удобрений через интернет. Есть предположения, что он не знал о запланированном теракте.

Ранее в сети появилось видео с мужчиной, назвавшегося водителем грузовика. Он сообщил, что не имеет отношения к произошедшему, и что за рулем в тот день был его дядя — Махир Юсубов. Он занимается грузоперевозками, а заказ на них берет через сайт.

Telegram-канал Mash сообщил, что грузовик весь сентябрь ездил по Краснодарскому краю. В последний раз он останавливался в поселке Стрелка в Темрюкском районе края.