9 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Водителя грузовика, который взорвался на Крымском мосту, могли использовать вслепую

Источник РБК рассказал, что водителя взорвавшегося грузовика использовали вслепую. Предположительно, он не знал о готовящемся теракте.

После взрыва грузовика на Крымском мосту.
После взрыва грузовика на Крымском мосту.
sledcom.ru

Источник РБК в силовых структурах рассказал, что водитель грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту, получил заказ на перевозку удобрений через интернет. Есть предположения, что он не знал о запланированном теракте.

Ранее в сети появилось видео с мужчиной, назвавшегося водителем грузовика. Он сообщил, что не имеет отношения к произошедшему, и что за рулем в тот день был его дядя — Махир Юсубов. Он занимается грузоперевозками, а заказ на них берет через сайт.

Telegram-канал Mash сообщил, что грузовик весь сентябрь ездил по Краснодарскому краю. В последний раз он останавливался в поселке Стрелка в Темрюкском районе края.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость