Водителям рассказали, как общаться с дураками на дорогах, и как самому не стать дураком

Адвокат Сергей Радько рассказал радио Sputnik , что в летний период на дорогах происходит наибольшее число конфликтных ситуаций, и дал несколько советов.

Радько отметил, что в пробках некоторые водители очень нервно реагируют на действия других автомобилистов — начинают подрезать другие машины, гудеть, резко тормозить.

В таких ситуациях, по словам эксперта, нужно стараться не давать повода для разборок.

«Неадекватную реакцию может вызвать поведение условной жертвы: то ли она повернула без поворотника, то ли резко перестроилась и создала опасную ситуацию и так далее. Это вызывает бурную реакцию другого участника. Таких ситуаций нужно стараться избегать, для этого нужно проявлять осторожность, внимательность, предусмотрительность и соблюдать правила. В таком случае вероятность оказаться втянутым в конфликт будет гораздо ниже, потому что у хама на дороге не будет повода затеять перепалку и вступить в конфликт», — предупредил автоюрист.

Он посоветовал не вступать в дискуссии с автохамами, даже если их действия поставили вас в сложную ситуацию.

«Зачастую бывает, что нас подрезали, мы остались этим недовольны, начинаем моргать, гудеть, опускать стекло. На самом деле, лучше вообще не реагировать, потому что часто бывает, что справедливо сделанное замечание вызывает бурную реакцию, мы на нее реагируем, и далее ситуация прогрессирует и кончается конфликтом», — объяснил Радько.

Ранее автоэксперты назвали марки автомобилей, которые предпочитают самые агрессивные автохамы.