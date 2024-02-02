Водоканал приступил к очередному этапу модернизации канализационного коллектора

Будет переложено 60 метров коллектора диаметром 1200 мм. Старые железобетонные трубы заменят на полиэтиленовые. На этом участке работы ведутся открытым способом, поэтому организована перекачка стоков, — рассказал директор по капитальному строительству Росводоканал Барнаул Александр Дудкин.
Завершить модернизацию планируется к 28 февраля. На время проведения работ ограничено движения транспорта по улице Красный Текстильщик от 109 до дома 63 по улице Антона Петрова. Приносим извинения за доставленные неудобства.
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