11 октября
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Жизнь

Военкомат назвал наиболее востребованные ВУС при частичной мобилизации

Мотострелки наиболее востребованы при частичной мобилизации, заявил ТАСС заместитель военкома Москвы Максим Локтев.

Армия России. Военная техника.
Армия России. Военная техника.
минобороны.рф, CC BY 4.0

По словам Локтева, в российской столице набирают людей с военно-учетными специальностями (ВУС), которые позволят реализовать задачи частичной мобилизации.

Кроме мотострелков, в числе востребованных военных профессий — связисты, специалисты береговых войск МВФ, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений.

Накануне президент Владимир Путин обсудил частичную мобилизацию с новыми главами российских регионов.

Кроме того, стало известно, когда алтайские призывники отправятся в зону СВО.

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