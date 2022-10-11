Военкомат назвал наиболее востребованные ВУС при частичной мобилизации

По словам Локтева, в российской столице набирают людей с военно-учетными специальностями (ВУС), которые позволят реализовать задачи частичной мобилизации.
Кроме мотострелков, в числе востребованных военных профессий — связисты, специалисты береговых войск МВФ, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений.
Накануне президент Владимир Путин обсудил частичную мобилизацию с новыми главами российских регионов.
Кроме того, стало известно, когда алтайские призывники отправятся в зону СВО.