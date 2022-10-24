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Жизнь

Военные колонны перекроют алтайскую трассу 25 октября

Участок алтайской трассы перекроют военные колонны 25 октября, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Военная техника, "Бук-М2".
Военная техника, "Бук-М2".
mil.ru

С 20:30 до 22:00 для всех видов транспорта ограничат движение на следующем направлении:

«поселок Лесной — дорога „Фирсово — Бобровка — Рассказиха“ — село Рассказиха».

Ранее военные трижды за сутки перекрывали Чуйский тракт.

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