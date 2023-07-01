Военнослужащим поднимут денежное довольствие более чем на 10%

Оклад повысят с октября 2023 года. Под повышение подадут сотрудники Росгвардии, полиции, органов внутренних дел.
Также повышение оклада ждет работников в сфере уголовно-исполнительной системы и федеральной противопожарной службы.
Кроме того, зарплату увеличат таможенникам, и сотрудникам начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
Ранее в Алтайском крае выросли долги по зарплате. Просроченная задолженность по заработной плате в Алтайском крае за май 2023 года увеличилась на 8,4%.