1 июля
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Жизнь

Военнослужащим поднимут денежное довольствие более чем на 10%

Денежное довольствие военнослужащих вырастет на 10,5%, говорится в постановлении правительства.

Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Министерство обороны РФ.

Оклад повысят с октября 2023 года. Под повышение подадут сотрудники Росгвардии, полиции, органов внутренних дел.

Также повышение оклада ждет работников в сфере уголовно-исполнительной системы и федеральной противопожарной службы.

Кроме того, зарплату увеличат таможенникам, и сотрудникам начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Ранее в Алтайском крае выросли долги по зарплате. Просроченная задолженность по заработной плате в Алтайском крае за май 2023 года увеличилась на 8,4%.

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