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Волочкова и Коклюшкин посчитали, что алтайский Славгород — вымышленный город

Балерина Анастасия Волочкова и сатирик Виктор Коклюшкин участвовали в программе «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале. Отвечая на один из вопросов, они решили, что алтайский город Славгород — вымышленный муниципалитет.

Балерина Анастасия Волочкова и сатирик Виктор Коклюшкин в программе «Кто хочет стать миллионером» на «Первом канале».
Балерина Анастасия Волочкова и сатирик Виктор Коклюшкин в программе «Кто хочет стать миллионером» на «Первом канале».
Скриншот из программы «Кто хочет стать миллионером» на «Первом канале» в youtube.com

Программа вышла в эфир 17 ноября, ролик разместили на канале в YouTube. Вопрос, в котором говорилось об алтайском городе, был девятым по счету. За него можно было получить 50 тысяч рублей. Он звучал так: «Какой из этих городов вымышленный: Миргород, Славгород, Старгород, Белгород?»

Вопрос о Славгороде звучит на 1:09:50 минуте программы.

Рассуждая, Виктор Коклюшкин сказал, что «Старгород, Белгород — это есть. Миргород — это у Гоголя. А Славгород, я не знаю». Анастасия Волочкова отметила, что танцевала в Белгороде, поэтому точно знает, что он существует. «Славгород — я такого точно не слышала», — отметила балерина, а Коклюшкин с ней согласился.

Хотя есть такие города… Вот Допустим, в Московской области есть село Пронюхалово. Кто о нем слышал… Поэтому и Славгород тоже мог затесаться где-то на безбрежных просторах, — сказал сатирик.

Дмитрий Дибров, ведущий программы, предложил взять подсказку и игроки согласились на помощь зала. Большая часть гостей (38%) ответила, что Славгорода нет, 35% выбрали Миргород.

В итоге Анастасия Волочкова и Виктор Коклюшкин ответили, что Славгород — вымышленный город и проиграли.

А вот что касается Славгорода, то их целых два. Один город в Могилевской области в Белорусии, а второй — в Алтайском крае, — сказал Дмитрий Дибров.

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