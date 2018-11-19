Программа вышла в эфир 17 ноября, ролик разместили на канале в YouTube. Вопрос, в котором говорилось об алтайском городе, был девятым по счету. За него можно было получить 50 тысяч рублей. Он звучал так: «Какой из этих городов вымышленный: Миргород, Славгород, Старгород, Белгород?»
Вопрос о Славгороде звучит на 1:09:50 минуте программы.
Рассуждая, Виктор Коклюшкин сказал, что «Старгород, Белгород — это есть. Миргород — это у Гоголя. А Славгород, я не знаю». Анастасия Волочкова отметила, что танцевала в Белгороде, поэтому точно знает, что он существует. «Славгород — я такого точно не слышала», — отметила балерина, а Коклюшкин с ней согласился.
Хотя есть такие города… Вот Допустим, в Московской области есть село Пронюхалово. Кто о нем слышал… Поэтому и Славгород тоже мог затесаться где-то на безбрежных просторах, — сказал сатирик.
Дмитрий Дибров, ведущий программы, предложил взять подсказку и игроки согласились на помощь зала. Большая часть гостей (38%) ответила, что Славгорода нет, 35% выбрали Миргород.
В итоге Анастасия Волочкова и Виктор Коклюшкин ответили, что Славгород — вымышленный город и проиграли.
А вот что касается Славгорода, то их целых два. Один город в Могилевской области в Белорусии, а второй — в Алтайском крае, — сказал Дмитрий Дибров.