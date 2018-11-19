Балерина Анастасия Волочкова и сатирик Виктор Коклюшкин участвовали в программе «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале. Отвечая на один из вопросов, они решили, что алтайский город Славгород — вымышленный муниципалитет.

Балерина Анастасия Волочкова и сатирик Виктор Коклюшкин в программе «Кто хочет стать миллионером» на «Первом канале». Скриншот из программы «Кто хочет стать миллионером» на «Первом канале» в youtube.com