Волочкова обвинила бывшего гражданского мужа в мошенничестве почти на 100 млн рублей

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова обратилась в полицию с заявлением. Она обвинила бывшего гражданского мужа, бизнесмена Игоря Вдовина в том, что он обманул ее на 99,8 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Волочкова заявила, что Игорь Вдовин «мошенническим путем умышленно ввел ее в заблуждение» и завладел суммой в 99,8 млн рублей. После этого мужчина, по словам балерины, скрылся.

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин вместе прожили 5 лет. Бизнесмен — отец 13-летней дочери Волочковой.

В конце января балерина Анастасия Волочкова обвинила в домогательствах сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, арестованного 30 января во время заседания Совфеда. По ее словам, чиновник делал ей «непристойные предложения» и «пытался затащить в номер отеля».