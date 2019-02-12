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Жизнь

Волочкова обвинила бывшего гражданского мужа в мошенничестве почти на 100 млн рублей

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова обратилась в полицию с заявлением. Она обвинила бывшего гражданского мужа, бизнесмена Игоря Вдовина в том, что он обманул ее на 99,8 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Анастастия Волочкова делает шпагат.
Анастастия Волочкова делает шпагат.
instagram.com

Волочкова заявила, что Игорь Вдовин «мошенническим путем умышленно ввел ее в заблуждение» и завладел суммой в 99,8 млн рублей. После этого мужчина, по словам балерины, скрылся.

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин вместе прожили 5 лет. Бизнесмен — отец 13-летней дочери Волочковой.

В конце января балерина Анастасия Волочкова обвинила в домогательствах сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, арестованного 30 января во время заседания Совфеда. По ее словам, чиновник делал ей «непристойные предложения» и «пытался затащить в номер отеля».

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