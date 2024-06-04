В Госдуме предложили ввести дресс-код для артистов после того, как Ольгу Бузову раскритиковали за наряд на выступлении в Уфе 1 июня.

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова назвала идею «не совсем верной», поскольку выбор костюмов должен основываться на предпочтениях и «совести» артистов, указывает Газета.Ru.

Вольчкова отметила, что не возьмет на себя смелость кого-то осуждать.

Однако подсказать в выборе сценического образа — совсем другое дело. Волочкова отметила — запреты всегда приводят к обратной реакции, поэтому артистам лучше «подсказывать непублично».

Ранее российская журналистка Ксения Собчак подвергла критике действия телеведущей Ольги Бузовой, указав на наличие у последней двойных стандартов.

Собчак указала — Бузова ранее осуждала организацию «голой вечеринки» блогером Анастасией Ивлеевой, однако сама затем появилась на публике в откровенном наряде. Собчак заинтересовалась — почему «Ивлеевой на вечеринке в белье нельзя, а осудившей «голую вечеринку» Бузовой на вечеринке VK в белье — можно?».

Между тем Бузова извинилась за откровенный наряд на выступлении.

Ольга отметила, что вход на выступление был платный, там стояло ограничение по возрасту. К тому же, на фестивале она была не единственным артистом. Те, кто не хотел смотреть на Бузову, этого и не делали, заявила певица.

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно», — заключила Ольга.

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