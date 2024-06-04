4 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Волочкова оценила идею ввести дресс-код для артистов

В Госдуме предложили ввести дресс-код для артистов после того, как Ольгу Бузову раскритиковали за наряд на выступлении в Уфе 1 июня.

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова назвала идею «не совсем верной», поскольку выбор костюмов должен основываться на предпочтениях и «совести» артистов, указывает Газета.Ru.

Вольчкова отметила, что не возьмет на себя смелость кого-то осуждать.

Однако подсказать в выборе сценического образа — совсем другое дело. Волочкова отметила — запреты всегда приводят к обратной реакции, поэтому артистам лучше «подсказывать непублично».

Ранее российская журналистка Ксения Собчак подвергла критике действия телеведущей Ольги Бузовой, указав на наличие у последней двойных стандартов.

Собчак указала — Бузова ранее осуждала организацию «голой вечеринки» блогером Анастасией Ивлеевой, однако сама затем появилась на публике в откровенном наряде. Собчак заинтересовалась — почему «Ивлеевой на вечеринке в белье нельзя, а осудившей «голую вечеринку» Бузовой на вечеринке VK в белье — можно?».

Между тем Бузова извинилась за откровенный наряд на выступлении.

Ольга отметила, что вход на выступление был платный, там стояло ограничение по возрасту. К тому же, на фестивале она была не единственным артистом. Те, кто не хотел смотреть на Бузову, этого и не делали, заявила певица.

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно», — заключила Ольга.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
«Душа в заветной лире…»
Игры летнего сезона
Топ-5 маршрутов лета
Каникулы с «Бонифацием»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость