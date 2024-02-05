Волочкова оценила шансы российского футболиста стать актером

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова поразмышляла — может ли получиться карьера актера у нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы, пишет «Спорт-Экспресс» .

По мнению Волочковой, у футболиста может получиться карьера в кино. Он красивый человек, замечательный мужчина, уверена балерина.

И заметила, что с Дзюбой знакома лично, указывает Газета.Ru. А талантливый человек должен себя реализовать в разных сферах, подвела итог "королева шпагатов".

Факт

Нападающий «Локомотива» снялся в российском фильме «Конец Славы» онлайн-кинотеатра START.

Между тем ранимый Джигурда перестал общаться с Волочковой из-за ее неценцузной брани.

Разрыв произошел еще в октябре прошлого года.

По словам Джигурды, причиной разрыва отношений стало большое количество мата и оскорблений, которые ему прислала Волочкова.

А в аэропорту Волочкова обматерила журналиста по полной программе.

Репортеры встретили ее сразу после прилета с отдыха на Мальдивах — артистка появилась в окружении охранников. Они светили фонарями в лица журналистов.

По данным издания, "богиня Джигурды" еле выговаривала слова.

Балерина отметила, что своим творчеством «светит для России».

При этом Волочкова подала заявление в СК России на обидчика, слившего скандальное видео танцовщицы с Джигурдой.

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