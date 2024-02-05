Волочкова оценила шансы российского футболиста стать актером

По мнению Волочковой, у футболиста может получиться карьера в кино. Он красивый человек, замечательный мужчина, уверена балерина.
И заметила, что с Дзюбой знакома лично, указывает Газета.Ru. А талантливый человек должен себя реализовать в разных сферах, подвела итог "королева шпагатов".
Факт
Нападающий «Локомотива» снялся в российском фильме «Конец Славы» онлайн-кинотеатра START.
Между тем ранимый Джигурда перестал общаться с Волочковой из-за ее неценцузной брани.
Разрыв произошел еще в октябре прошлого года.
По словам Джигурды, причиной разрыва отношений стало большое количество мата и оскорблений, которые ему прислала Волочкова.
А в аэропорту Волочкова обматерила журналиста по полной программе.
Репортеры встретили ее сразу после прилета с отдыха на Мальдивах — артистка появилась в окружении охранников. Они светили фонарями в лица журналистов.
По данным издания, "богиня Джигурды" еле выговаривала слова.
Балерина отметила, что своим творчеством «светит для России».
При этом Волочкова подала заявление в СК России на обидчика, слившего скандальное видео танцовщицы с Джигурдой.
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