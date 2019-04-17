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Жизнь

Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль» для блага России

Анастасия Волочкова в Instagram вызвала Алексея Навального на «шпагатную дуэль». Так она ответила на критику оппозиционера в свой адрес. «Посмотрим, длина и стройность чьего шпагата объединит Россию с мировым сообществом», — заявила балерина.

Анастастия Волочкова делает шпагат.
Анастастия Волочкова делает шпагат.
instagram.com

Алексей Навальный подверг критике высказывание балерины о бедных россиянах и заявил, что растяжка Волочковой сфотографирована «примерно со всеми предметами на планете Земля», сообщает lenta.ru.

Волочкова отметила, что шпагат — элемент ее профессии, и предположила, что это «сексуальная фантазия» Навального. Балерина позволила себе много резких высказываний в адрес оппозиционера:

«Позор Вам! Так вот если бы Вы сели на шпагат, от Вас было бы больше толку! И вообще, не на шпагаты мои засматривались бы, а своим делом занимались. Или своей клоунадой», — заявила она.

Ранее Анастасия Волочкова сделала громкое заявление в программе «A-team» на радиостанции «Эхо Москвы». Она считает, что жители страны не должны во всех бедах обвинять только Владимира Путина. Балерина предложила тем, кому не нравится ситуация в России, уезжать. А живущих за чертой бедности она назвала виновными в своих проблемах.

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