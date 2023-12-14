Вопросы, которые волнуют граждан показали на больших экранах

Altapress.ru сделал подборку вопросов, которые интересуют граждан.
Ранее мы сообщали, что на пресс-конференции Путин встретился со своим двойником.
Во время прямого эфира с Владимиром Путиным вопросы можно было задать не только с помощью видео, многие присылали сообщения, которые после показали на больших экранах.
Altapress.ru сделал подборку вопросов, которые интересуют граждан.
Ранее мы сообщали, что на пресс-конференции Путин встретился со своим двойником.
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