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Жизнь

Ворожея в лесу заговорила депутата Госдумы от плохих мыслей и болезней

Над депутатом Виталием Милоновым провели магический обряд. Это случилось после предложений Милонова запретить магов и экстрасенсов.

Виталий Милонов.
Виталий Милонов.
vk.com/milonovinfo

Ворожея Анастасия пошла в лес, взяв с собой свечи и фотографию депутата, чтобы провести обряд, который поможет Милонову избавиться от негативных мыслей.

«Закрой, птица-девица, раба божьего Виталия от марева, жарева, гнуса и укуса», — цитирует женщину телеканал 360.

Магия существовала в мире испокон веков и не исчезнет от принятия каких-либо законов, уверена Анастасия. Проводя обряд, девушка отметила, что защищает людей от всего плохого и хочет чтобы все были здоровы.

Депутат Милонов же предлагает запретить брать деньги за предсказания и «магические» сеансы, пишет ura.ru.

Комментируя произошедшее, он отметил, что также желает физического и духовного здоровья всем. И тем, кто занимается подобными обрядами.

Ранее Милонов предложил отменить два праздничных дня. Это — День независимости 12 июня и День защитника Отечества 23 февраля. Вместо них он предложил ввести выходной на следующий день после Пасхи.

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