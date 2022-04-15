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Жизнь

Восемь медиков могут получить сроки от 5 до 25 лет за смерть Марадоны

Расследование смерти легендарного аргентинского экс-футболиста Диего Марадоны окончено, пишет «Чемпионат» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Спорт. Футбол.
Спорт. Футбол.
СС0

Правоохранительные органы выдвинули обвинения в непредумышленном убийстве восьми людям, которые предстанут перед судом.

Обвинения выдвинуты лечащему врачу Марадоны, психиатру, который работал с Диего, а также шести другим медицинским работникам. Всем им грозит срок от 5 до 25 лет тюремного заключения.

Полиция считает, что медики действовали халатно и безрассудно, а их невнимательность и упущения привели к летальному исходу. При должном врачебном вмешательстве этого можно было бы избежать.

Дата суда над виновниками смерти Диего Марадоны еще не назначена.

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

В 2017 году Диего Марадона назвал Путина феноменом.

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