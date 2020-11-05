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Жизнь

Восьмиклассница забеременела на школьной вечеринке в Сибири

В Новосибирской области 15-летняя ученица восьмого класса забеременела после школьной вечеринки, пишет «КП — Новосибирск».

Беременность
Беременность
CCO

Все произошло на летних каникулах, когда ученики старших классов устроили вечеринку, на которую девочка пришла с подругой. После она узнала, что беременна.

Знакомые школьницы рассказали, что она мечтала познакомиться с парнем и даже хотела похудеть, поскольку переживала из-за своей полноты, и вдруг на нее обратил внимание старшеклассник.

«Один из гостей вечеринки, который стал предполагаемым отцом ребенка, утром сбежал, не оставив номера», — отмечает издание.

Девушка пребывает на четвертом месяце беременности — уже встала на учет в женскую консультацию. Она решила оставить ребенка.

Девочка с котом.
Девочка с котом.
СС0

Родственники школьницы отказались комментировать ситуацию: «Не ваше дело, не вам кормить ее с ребенком».

Бердские следователи начали проверку по факту беременности: планируют возбудить уголовное дело «о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летия».

«Ко мне приезжали следователи, мы разговаривали про него», — рассказала изданию девушка про отца ребенка и добавила, что ей не нужны ни жалость, ни помощь.

Произошедшее подтвердили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области. Сложность сейчас в том, что пока не известно, кто именно оказался в постели со школьницей.

Ранее в Красноярском крае 13-летняя школьница забеременела и рассказала об изнасиловании.

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