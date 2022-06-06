Восстановите силы. Какое будущее ждет всех с 6 по 12 июня

На этой неделе может жутко захотеться новенького, авантюрного. На самом деле, стоит контролировать эмоции и не бросаться во все тяжкие. Для начинаний лучше всего подойдет, пожалуй, только пятница.
У вас есть хороший шанс восстановить свои силы. Бурная деятельность — впереди. Не вовлекайтесь в денежные авантюры партнеров. Займитесь здоровьем и детьми.
Прекратите переживать из-за нехватки денег на недвижимость. Не берите в долг, отложите необдуманные и рискованные траты. Попробуйте творчески подойти к решению вопроса.
Нужно выбрать: отдыхаете ли вы на этой неделе или занимаетесь учебой, работой. Эти два процесса несовместимы. Отдых, кстати, не повредит.
Вы будете сконцентрированы на своих увлечениях. А еще пришло навести порядок: пересмотрите приоритеты — что действительно приносит вам счастье?
Вы сосредоточены на получении прибыли от проделанной работы. Страхи расходов не помогут получить желаемый результат. Найдите смысл в прилагаемых усилиях.
Продолжайте выбранный курс образования. Не бойтесь вкладываться в повышение квалификации. Инвестиции принесут долгожданный результат.
Все ваше внимание сейчас направлено на партнера. Попробуйте переключиться на желания, несвязанные с ним. Займитесь собой. Ожидания, которые вы связываете с другим человеком, обычно не оправдываются и приносят только разочарования.
Углубляйте отношения с людьми. С детьми, партнерами по работе… Это поможет добиться желаемого. Борьбой и давлением вы не получите того, что хотите.
Возьмите паузу и отдохните с детьми. Позаботьтесь о ваших домочадцах, поработайте для них Дедом Морозом. Тогда и ваши желания исполняться сами собой.
Придется вернуться к нерешенным делам детей и инвестиций в образование. Создайте себе комфортную обстановку на работе. Если возможно, трудитесь из дома.
Вы снова погрузитесь в сомнения, ощутите тяжесть, невозможность движения вперед. Не торопитесь все бросать или внедрять новые идеи. Отдохните с партнером. Разрешите ему потратиться на вас.
Перестаньте критиковать себя. Последите на неделе за тратами, не берите кредиты. Партнер не откажет в помощи, если попросите его о ней. Но на сомнительные авантюры его не настраивайте.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.