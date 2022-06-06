6 июня
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Жизнь

Восстановите силы. Какое будущее ждет всех с 6 по 12 июня

Altapress.ru представляет предсказание на неделю с 6 по 12 июня. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной, барнаульского астропсихолога.

ОАП 1.
ОАП 1.
altapress.ru.

На этой неделе может жутко захотеться новенького, авантюрного. На самом деле, стоит контролировать эмоции и не бросаться во все тяжкие. Для начинаний лучше всего подойдет, пожалуй, только пятница.

АП 1.
АП 1.

У вас есть хороший шанс восстановить свои силы. Бурная деятельность — впереди. Не вовлекайтесь в денежные авантюры партнеров. Займитесь здоровьем и детьми.

АП 2.
АП 2.

Прекратите переживать из-за нехватки денег на недвижимость. Не берите в долг, отложите необдуманные и рискованные траты. Попробуйте творчески подойти к решению вопроса.

АП 3.
АП 3.

Нужно выбрать: отдыхаете ли вы на этой неделе или занимаетесь учебой, работой. Эти два процесса несовместимы. Отдых, кстати, не повредит.

АП 4.
АП 4.

Вы будете сконцентрированы на своих увлечениях. А еще пришло навести порядок: пересмотрите приоритеты — что действительно приносит вам счастье?

АП 5.
АП 5.

Вы сосредоточены на получении прибыли от проделанной работы. Страхи расходов не помогут получить желаемый результат. Найдите смысл в прилагаемых усилиях.

АП 6.
АП 6.

Продолжайте выбранный курс образования. Не бойтесь вкладываться в повышение квалификации. Инвестиции принесут долгожданный результат.

АП 7.
АП 7.

Все ваше внимание сейчас направлено на партнера. Попробуйте переключиться на желания, несвязанные с ним. Займитесь собой. Ожидания, которые вы связываете с другим человеком, обычно не оправдываются и приносят только разочарования.

АП 8.
АП 8.

Углубляйте отношения с людьми. С детьми, партнерами по работе… Это поможет добиться желаемого. Борьбой и давлением вы не получите того, что хотите.

АП 9.
АП 9.

Возьмите паузу и отдохните с детьми. Позаботьтесь о ваших домочадцах, поработайте для них Дедом Морозом. Тогда и ваши желания исполняться сами собой.

АП 10.
АП 10.

Придется вернуться к нерешенным делам детей и инвестиций в образование. Создайте себе комфортную обстановку на работе. Если возможно, трудитесь из дома.

АП 11.
АП 11.

Вы снова погрузитесь в сомнения, ощутите тяжесть, невозможность движения вперед. Не торопитесь все бросать или внедрять новые идеи. Отдохните с партнером. Разрешите ему потратиться на вас.

АП 12.
АП 12.

Перестаньте критиковать себя. Последите на неделе за тратами, не берите кредиты. Партнер не откажет в помощи, если попросите его о ней. Но на сомнительные авантюры его не настраивайте.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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