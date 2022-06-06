Восстановите силы. Какое будущее ждет всех с 6 по 12 июня

Altapress.ru представляет предсказание на неделю с 6 по 12 июня. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога.

На этой неделе может жутко захотеться новенького, авантюрного. На самом деле, стоит контролировать эмоции и не бросаться во все тяжкие. Для начинаний лучше всего подойдет, пожалуй, только пятница.

АП 1. У вас есть хороший шанс восстановить свои силы. Бурная деятельность — впереди. Не вовлекайтесь в денежные авантюры партнеров. Займитесь здоровьем и детьми.

АП 2. Прекратите переживать из-за нехватки денег на недвижимость. Не берите в долг, отложите необдуманные и рискованные траты. Попробуйте творчески подойти к решению вопроса.

АП 3. Нужно выбрать: отдыхаете ли вы на этой неделе или занимаетесь учебой, работой. Эти два процесса несовместимы. Отдых, кстати, не повредит.

АП 4. Вы будете сконцентрированы на своих увлечениях. А еще пришло навести порядок: пересмотрите приоритеты — что действительно приносит вам счастье?

АП 5. Вы сосредоточены на получении прибыли от проделанной работы. Страхи расходов не помогут получить желаемый результат. Найдите смысл в прилагаемых усилиях.

АП 6. Продолжайте выбранный курс образования. Не бойтесь вкладываться в повышение квалификации. Инвестиции принесут долгожданный результат.

АП 7. Все ваше внимание сейчас направлено на партнера. Попробуйте переключиться на желания, несвязанные с ним. Займитесь собой. Ожидания, которые вы связываете с другим человеком, обычно не оправдываются и приносят только разочарования.

АП 8. Углубляйте отношения с людьми. С детьми, партнерами по работе… Это поможет добиться желаемого. Борьбой и давлением вы не получите того, что хотите.

АП 9. Возьмите паузу и отдохните с детьми. Позаботьтесь о ваших домочадцах, поработайте для них Дедом Морозом. Тогда и ваши желания исполняться сами собой.

АП 10. Придется вернуться к нерешенным делам детей и инвестиций в образование. Создайте себе комфортную обстановку на работе. Если возможно, трудитесь из дома.

АП 11. Вы снова погрузитесь в сомнения, ощутите тяжесть, невозможность движения вперед. Не торопитесь все бросать или внедрять новые идеи. Отдохните с партнером. Разрешите ему потратиться на вас.

АП 12. Перестаньте критиковать себя. Последите на неделе за тратами, не берите кредиты. Партнер не откажет в помощи, если попросите его о ней. Но на сомнительные авантюры его не настраивайте.