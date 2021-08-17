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Жизнь

Восточная плодожорка проникла в Алтайский край со свежими нектаринами

Специалисты отдела карантина растений и качества семян Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ исследовали партию свежих нектаринов и нашли там карантинный объект. Им оказалась восточная плодожорка Grapholita molesta Busck.

Персики.
Персики.
СС0

Продукция объемом 21 518 кг прибыла из Республики Узбекистан. Информацию о наличии плодожорки передали в Россельхознадзор.

Собственнику груза выдали предписание о принятии мер, исключающих распространение карантинных объектов на территории России. Нектарины нужно теперь либо уничтожить, либо обеззаразить, либо вернуть обратно в Узбекистан.

Восточная плодожорка повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур, предпочитает персики, груши и айву. В районах распространения способна уничтожить от 50 до 100% урожая.

Ранее специалисты обнаружили карантинную калифорнийскую щитовку в нескольких партиях свежих яблок.

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