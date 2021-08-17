Восточная плодожорка проникла в Алтайский край со свежими нектаринами

Продукция объемом 21 518 кг прибыла из Республики Узбекистан. Информацию о наличии плодожорки передали в Россельхознадзор.
Собственнику груза выдали предписание о принятии мер, исключающих распространение карантинных объектов на территории России. Нектарины нужно теперь либо уничтожить, либо обеззаразить, либо вернуть обратно в Узбекистан.
Восточная плодожорка повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур, предпочитает персики, груши и айву. В районах распространения способна уничтожить от 50 до 100% урожая.
Ранее специалисты обнаружили карантинную калифорнийскую щитовку в нескольких партиях свежих яблок.