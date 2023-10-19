19 октября
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Жизнь

Вот это Бухалово: села с оскорбительными названиями намерены переименовать

На рассмотрение в Госдуму партия "Новые люди" внесет законопроект, которым предлагается переименовать оскорбительные названия населенных пунктов.

Старый трактор. Деревня.
Старый трактор. Деревня.
Pixabay.com.

К ним относятся села Лох, Пуково, Мусорка, Шалава и Бухалово, сообщает Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Авторы инициативы предлагают установить запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных, уничижительных и принижающих достоинство жителей наименований, указывает Газета.Ru.

Между тем почти 100 селам вернули их исторические названия в Туве. В правительстве Тувы рассказали, что названия большинства сел региона получили в советское время

Как пояснили в правительстве республики, свои названия большинство сел Тувы получили в советское время, а сейчас они потеряли актуальность.

Так, из названий многих сел убрали аффикс "-ский", который не свойственен для тувинского языка.

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