Вот это Бухалово: села с оскорбительными названиями намерены переименовать

На рассмотрение в Госдуму партия "Новые люди" внесет законопроект, которым предлагается переименовать оскорбительные названия населенных пунктов.

К ним относятся села Лох, Пуково, Мусорка, Шалава и Бухалово, сообщает Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Авторы инициативы предлагают установить запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных, уничижительных и принижающих достоинство жителей наименований, указывает Газета.Ru.

Между тем почти 100 селам вернули их исторические названия в Туве. В правительстве Тувы рассказали, что названия большинства сел региона получили в советское время

Как пояснили в правительстве республики, свои названия большинство сел Тувы получили в советское время, а сейчас они потеряли актуальность.

Так, из названий многих сел убрали аффикс "-ский", который не свойственен для тувинского языка.