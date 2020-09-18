Вован из «Реальных пацанов» оценил метрополитен в Барнауле и выступил на корпоративе

Актер из сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов посетил Барнаул и посмеялся над трамваем, рассказали в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

Владимир в своем Instagram опубликовал видео, как едет по Змеиногорскому тракту рядом с трамваем.

«Знаменитый барнаульский метрополитен открытого типа. Неглубокого заложения метро», — заценил Вован барнаульскую трамвайную сеть.



Вместе с актером в Барнаул приехал его знаменитый товарищ по сериалу Колян (Николай Наумов), а также группа «Фактор-2» и певец Niletto.

Все эти гости выступили на корпоративе одной из барнаульских компаний.

Ранее другая звезда «Реальных пацанов» записала видео из Барнаула.