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18 сентября
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Жизнь

Вован из «Реальных пацанов» оценил метрополитен в Барнауле и выступил на корпоративе

Актер из сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов посетил Барнаул и посмеялся над трамваем, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Трамвай.
Трамвай.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Владимир в своем Instagram опубликовал видео, как едет по Змеиногорскому тракту рядом с трамваем.

«Знаменитый барнаульский метрополитен открытого типа. Неглубокого заложения метро», — заценил Вован барнаульскую трамвайную сеть.


Вместе с актером в Барнаул приехал его знаменитый товарищ по сериалу Колян (Николай Наумов), а также группа «Фактор-2» и певец Niletto.

Все эти гости выступили на корпоративе одной из барнаульских компаний.

Ранее другая звезда «Реальных пацанов» записала видео из Барнаула.

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