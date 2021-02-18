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Жизнь

Война за танк, развязанная брянскими чиновниками, добралась до соседнего региона

В Брянске скандальное дело о танке после судов на региональном уровне попало в тульский арбитражный суд, пишет «Наш Брянск.Ru».

Танк Т-34. Брянск.
Танк Т-34. Брянск.
bga32.ru.

Брянские чиновники продолжают борьбу за легендарный Т-34, установленный в местном сквере.

Танк в центре города появился относительно недавно. Местный завод передал экспонат администрации только на время — для выставки, посвященной 75-летию Великой Победы.

Однако власти решили, что «тридцатьчетверкой» следует гордиться, а не прятать за стенами ремонтного предприятия.

«В 2020 году в Арбитражный суд Брянской области поступило исковое заявление от АО „85 ремонтный завод“ к Бежицкой районной администрации Брянска — с требованием вернуть танк», — отмечает издание.

Однако суд решил, что танк — историческое наследие, а значит доступ к нему должны иметь все желающие, тем более что территория завода закрыта для посещения.

В общем, истцу в лице завода отказали в возврате Т-34. Однако предприятие подало жалобу, которую принял к рассмотрению Двадцатый арбитражный апелляционный суд в Туле.

Ранее в центре Барнауле установили танк Т-62, который принимал участие в боевых действиях.

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