Война за танк, развязанная брянскими чиновниками, добралась до соседнего региона

Брянские чиновники продолжают борьбу за легендарный Т-34, установленный в местном сквере.
Танк в центре города появился относительно недавно. Местный завод передал экспонат администрации только на время — для выставки, посвященной 75-летию Великой Победы.
Однако власти решили, что «тридцатьчетверкой» следует гордиться, а не прятать за стенами ремонтного предприятия.
«В 2020 году в Арбитражный суд Брянской области поступило исковое заявление от АО „85 ремонтный завод“ к Бежицкой районной администрации Брянска — с требованием вернуть танк», — отмечает издание.
Однако суд решил, что танк — историческое наследие, а значит доступ к нему должны иметь все желающие, тем более что территория завода закрыта для посещения.
В общем, истцу в лице завода отказали в возврате Т-34. Однако предприятие подало жалобу, которую принял к рассмотрению Двадцатый арбитражный апелляционный суд в Туле.
Ранее в центре Барнауле установили танк Т-62, который принимал участие в боевых действиях.