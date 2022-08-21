Воздух с Северного Ледовитого океана стал причиной заморозков в Алтайском крае

Такое объяснение похолоданию дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К востоку от европейской территории, в Западной Сибири, в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве — там температура ниже нормы. В ближайшие два дня ожидаются заморозки в Новосибирской, Томской областях, ночью до минус 1 градуса. В Хакасии — до минус 2 , в Бурятии, Тыве, Иркутской области — до минус 3 ", — рассказал метеоролог ТАСС.