21 августа
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Жизнь

Воздух с Северного Ледовитого океана стал причиной заморозков в Алтайском крае

Холодный воздух с Северного Ледовитого океана добрался до Алтайского края и стал причиной ночных заморозков с минусовой температурой.

Северный Ледовитый океан.
Северный Ледовитый океан.
СС0

Такое объяснение похолоданию дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К востоку от европейской территории, в Западной Сибири, в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве — там температура ниже нормы. В ближайшие два дня ожидаются заморозки в Новосибирской, Томской областях, ночью до минус 1 градуса. В Хакасии — до минус 2 , в Бурятии, Тыве, Иркутской области — до минус 3 ", — рассказал метеоролог ТАСС.

Напомним, что первые заморозки пришли в Алтайский край в середине августа.

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