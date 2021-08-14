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Жизнь

Возле барнаульского Эрмитажа убрали забор, скрывавший новую плитку, а Сеятеля окружили сеткой

Территорию вокруг Государственного художественного музея в Барнауле продолжают благоустраивать, накануне с одной стороны демонтировали забор.

Государственный художественный музей. Барнаул.
Государственный художественный музей. Барнаул.
altapress.ru.

Забор возле музея убрали со стороны проспекта Калинина — появилась возможность оценить новую плитку. Впрочем, лишь только визуально, пройтись не получится.

Участок непосредственно возле стен музея пока еще не облагородили. На перекопанной земле трудятся несколько рабочих.

Вместе с тем сеткой окружили памятник Сеятелю на площади Октября, расположенный перед главным входом в музей.

Напомним, реконструкцию здания Государственного художественного музея Алтайского края (ГХМАК) проводят уже почти десять лет, причем с каждым годом росла и стоимость.

В начале 2012 года власти Алтайского края заявили о необходимости реставрации художественного музея. Потом здание признали не подлежащим восстановлению и вовсе снесли.

В сентябре 2020 года готовность объекта оценили на 45%. С того времени занимаются фасадом, внутренней отделкой помещений и устройством инженерных сетей.

Срок окончания работ запланировали на декабрь 2022 года. Указывали и конец 2021 года, но тут можно и вспомнить строки про Москву: «Не сразу все устроилось, музей не сразу строился».

Ранее altapress.ru рассказал несколько интересных фактов о художественном музее, который называют «Барнаульским Эрмитажем».

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