Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Фоторепортаж altapress.ru

В День Победы к Мемориалу Славы приходят семьями — с цветами, флагами, портретами фронтовиков и тружеников тыла.
Утром почетный караул дал оружейный залп в честь героев-победителей.
В церемонии возложения цветов приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской думы Галина Буевич, а также другие представители власти, партийные деятели и общественники.
Ранее Томенко поздравил жителей Алтайского края с триумфом нашего народа.