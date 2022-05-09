9 мая
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Жизнь

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле. Фоторепортаж altapress.ru

В Барнауле на площади Победы сотни людей возложили цветы к Мемориалу Славы в понедельник, 9 мая.

Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Возложение цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В День Победы к Мемориалу Славы приходят семьями — с цветами, флагами, портретами фронтовиков и тружеников тыла.

Утром почетный караул дал оружейный залп в честь героев-победителей.

В церемонии возложения цветов приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской думы Галина Буевич, а также другие представители власти, партийные деятели и общественники.

Ранее Томенко поздравил жителей Алтайского края с триумфом нашего народа.

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