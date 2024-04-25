Возможен снег, но зима не напомнит о себе. Какая погода будет в Алтайском крае 25 апреля

Позабытая зима накрыла легким снегом Алтайский край. Планирует она возвращаться или вернется тепло рассказал алтайский гидрометцентр.

Погода в Алтайском крае

Ночью в регионе температура составила -4,-9 гр.

Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем значительно потеплеет. Температура будет 4 градуса, но со знаком плюс. Синоптики прогнозируют в регионе температуру +4,+9 гр.

Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, по югу местами порывы до 16 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле были заморозки. Температура составила -4,-6 гр.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Днем температура повысится до +5,+7 гр.

Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.

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