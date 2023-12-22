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Жизнь

Автора будущей скульптуры в честь героев-энергетиков ищут «Россети Сибирь»

Компания «Россети Сибирь» объявляет открытый конкурс идей на выбор предварительного эскиза скульптурной композиции, посвящённой энергетикам-участникам боевых действий.

На месте будущего памятника энергетикам-участникам боевых действий пока установлена «мраморная» стела.
На месте будущего памятника энергетикам-участникам боевых действий пока установлена «мраморная» стела.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Россети Сибирь».

Место под будущую скульптурную композицию уже определено. Это аллея Энергетиков в Красноярске. Она расположена на проспекте Свободном, рядом с главным зданием филиала компании «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго». Минувшей весной, в честь 78-й годовщины Победы сотрудники компании провели на аллее субботник, высадили декоративный кустарник, сформировали клумбы и торжественно заложили будущий памятник, посвященный вкладу сибирских энергетиков в победу в Великой Отечественной войне. Пока на месте будущей скульптуры установлена «мраморная» стела, к которой люди приносят цветы.

Условия конкурса на эскиз будущей скульптуры размещены на официальном сайте энергокомпании www.rosseti-sib.ru в разделе «Проекты». Принять участие в нем могут как профессиональные деятели искусства (художники, скульпторы, архитекторы и дизайнеры), так и любые желающие.

Конкурс проводится с 22 декабря 2023 по 15 марта 2024 года. Заявки от авторов экскизов будут принимать до 20 февраля. Далее жюри рассмотрит все идеи и выберет лучшую. Автор победившего эскиза получит ценный приз. Параллельно работы будут выставлены и на общее голосование в социальной сети ВКонтакте с 1 по 15 марта; победитель, набравший наибольшее число голосов, получит приз зрительских симпатий.

Памятников героям-энергетикам в стране единицы, в Сибири вообще нет ни одного подобного монумента, именно поэтому сотрудники компании «Россети Сибирь» решили увековечить память о подвигах своих коллег — сибирских воинов-энергетиков. Предполагается, что со временем Аллея станет одним из важных, знаковых мест города и региона.

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