Возмущенные бийчане собираются провести митинг из-за высоких тарифов

Коммунисты Бийска собираются провести митинг против роста тарифов на услуги в сфере ЖКХ. В КПРФ рассчитывают собрать 2 тыс. человек, сообщает «Бийский рабочий».

Бийские коммунисты направили уведомление в мэрию о проведении акции 29 января. Они собирались выйти на Петровский бульвар, на котором традиционно проводили митинги против роста цен на тарифы.

Однако городская администрация отказалась согласовывать митинг. В мэрии аргументировала это тем, что митингующим помешает снежный городок на главной площади.

В качестве альтернативы коммунистам предложили район Льнокомбината — это конечная остановка автобусов в Заречье.

«В 9 км от центра. Мало того, что добраться туда жителям города не так-то просто из-за работы общественного транспорта, но и предложенная площадка гораздо меньше и тем более не рассчитана на проведение подобного мероприятия», — заявили коммунисты.

Ранее Мария Прусакова, депутат Госдумы и первый секретарь алтайского крайкома КПРФ, направила в антимонопольную службу запрос в связи с резким ростом тарифов ЖКХ.