Вознесение Господне 2019: что нельзя делать в праздник

В 2019 году Вознесение Господне — 6 июня. Этот праздник не имеет постоянной даты: он наступает на сороковой день после Пасхи , в четверг. Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать на Вознесение Господне 2019.

Вознесение 2019: суть и традиции праздника

Вознесение Господне — один из главных православных праздников. Он относится к двунадесятым (то есть 12 самым важным, не считая Пасхи).

Согласно Библии, сорок дней после воскресения Иисус Христос пребывал на земле, напутствуя учеников. По истечении этого срока Христос встретился с апостолами в Иерусалиме. На их глазах он вознесся — поднялся в небо и исчез в облаках.

В день Вознесения Господня (как и в другие праздники) верующие посещают церковную службу, стараются исповедаться и причаститься.

Церковь. Молитва. СС0

Что нельзя делать в праздник Вознесение Господне?

Особенных церковных запретов, связанных с празднованием Вознесения Господня, нет.

В этот день нежелательно ругаться и ссориться с окружающими, завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

В интернете распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, делать уборку. Это не так. Но если есть возможность, нужно сходить в храм на службу и помолиться. Это считается более важным, чем домашние заботы.