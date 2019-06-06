Вознесение Господне 2019: что нельзя делать в праздник

Вознесение 2019: суть и традиции праздника
Вознесение Господне — один из главных православных праздников. Он относится к двунадесятым (то есть 12 самым важным, не считая Пасхи).
Согласно Библии, сорок дней после воскресения Иисус Христос пребывал на земле, напутствуя учеников. По истечении этого срока Христос встретился с апостолами в Иерусалиме. На их глазах он вознесся — поднялся в небо и исчез в облаках.
В день Вознесения Господня (как и в другие праздники) верующие посещают церковную службу, стараются исповедаться и причаститься.
Что нельзя делать в праздник Вознесение Господне?
Особенных церковных запретов, связанных с празднованием Вознесения Господня, нет.
В этот день нежелательно ругаться и ссориться с окружающими, завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.
В интернете распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, делать уборку. Это не так. Но если есть возможность, нужно сходить в храм на службу и помолиться. Это считается более важным, чем домашние заботы.