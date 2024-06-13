Вознесение Господне: поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления в прозе

1

Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

2

Сегодня праздник, дарованный нам небесами — Вознесение Господне. Пусть в наших душах и сердцах возрождается надежда, пусть небесный свет несет нам благословение. Пусть Господь убережет всех от зла и бед. Мира, добра, любви всем!

3

С Вознесением Господним! Хочу пожелать вам мира и радости в душе, спокойствия и гармонии, уюта и тепла. Пусть ваш дом будет очагом любви и благодати. Желаю вам ощущения сопричастности к чему-то большому, важному, чистому и настоящему. Пускай праздник подарит много радости и света!

Поздравления в стихах

1

Пускай душа наполнится теплом

В чудесный день — Господне Вознесение.

Пускай уют придет в твой светлый дом,

А Бог пошлет с небес благословение!



Желаю в праздник только доброты,

Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!

Пусть сбудутся заветные мечты,

Чтобы глаза твои от радости сияли!

2

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю!

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.



Пусть Господь дает вам силы,

Укрепляет пусть ваш дух.

Огонек любви и веры

Чтобы в душах не потух.

3

Вознесение Господне

Нам даруют небеса,

Возрождается надежда

В наших душах и сердцах.



Пусть несет благословенье

В этот день небесный свет,

Пусть грехов наших прощение

Сбережет от зла и бед.



В светлый праздник всем желаю

Веру в сердце сохранить,

Под святыми небесами

Жизнь счастливую прожить.

Поздравления в смс

1

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю!

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.



Пусть Господь дает вам силы,

Укрепляет пусть ваш дух.

Огонек любви и веры

Чтобы в душах не потух.

2

С Вознесением Господним

Принимайте поздравленья,

Небеса благодарите

За прекрасные мгновенья.



Благодать сойдет большая

Пусть на всю вашу семью.

«Будьте счастливы, здоровы!» —

От души вам говорю.

3

С Вознесением Господним

Вас сегодня поздравляю!

Веры крепкой, нерушимой

В день особенный желаю.



Пусть Господь дает вам силы

И терпеньем награждает,

Путь к добру и просветленью

Он для вас пусть открывает.

Самое важное - в нашем Telegram-канале