Вознесение Господне: поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления в прозе
1
Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!
2
Сегодня праздник, дарованный нам небесами — Вознесение Господне. Пусть в наших душах и сердцах возрождается надежда, пусть небесный свет несет нам благословение. Пусть Господь убережет всех от зла и бед. Мира, добра, любви всем!
3
С Вознесением Господним! Хочу пожелать вам мира и радости в душе, спокойствия и гармонии, уюта и тепла. Пусть ваш дом будет очагом любви и благодати. Желаю вам ощущения сопричастности к чему-то большому, важному, чистому и настоящему. Пускай праздник подарит много радости и света!
Поздравления в стихах
1
Пускай душа наполнится теплом
В чудесный день — Господне Вознесение.
Пускай уют придет в твой светлый дом,
А Бог пошлет с небес благословение!
Желаю в праздник только доброты,
Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!
Пусть сбудутся заветные мечты,
Чтобы глаза твои от радости сияли!
2
С Вознесением Господним
Я вас поздравляю!
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет пусть ваш дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.
3
Вознесение Господне
Нам даруют небеса,
Возрождается надежда
В наших душах и сердцах.
Пусть несет благословенье
В этот день небесный свет,
Пусть грехов наших прощение
Сбережет от зла и бед.
В светлый праздник всем желаю
Веру в сердце сохранить,
Под святыми небесами
Жизнь счастливую прожить.
Поздравления в смс
1
С Вознесением Господним
Я вас поздравляю!
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет пусть ваш дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.
2
С Вознесением Господним
Принимайте поздравленья,
Небеса благодарите
За прекрасные мгновенья.
Благодать сойдет большая
Пусть на всю вашу семью.
«Будьте счастливы, здоровы!» —
От души вам говорю.
3
С Вознесением Господним
Вас сегодня поздравляю!
Веры крепкой, нерушимой
В день особенный желаю.
Пусть Господь дает вам силы
И терпеньем награждает,
Путь к добру и просветленью
Он для вас пусть открывает.
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