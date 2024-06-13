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Жизнь

Вознесение Господне: поздравления в прозе, стихах и смс

Вознесение Господня в 2024 году отмечают 13 июня.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Поздравления в прозе

1

Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

2

Сегодня праздник, дарованный нам небесами — Вознесение Господне. Пусть в наших душах и сердцах возрождается надежда, пусть небесный свет несет нам благословение. Пусть Господь убережет всех от зла и бед. Мира, добра, любви всем!

3

С Вознесением Господним! Хочу пожелать вам мира и радости в душе, спокойствия и гармонии, уюта и тепла. Пусть ваш дом будет очагом любви и благодати. Желаю вам ощущения сопричастности к чему-то большому, важному, чистому и настоящему. Пускай праздник подарит много радости и света!

Поздравления в стихах

1

Пускай душа наполнится теплом
В чудесный день — Господне Вознесение.
Пускай уют придет в твой светлый дом,
А Бог пошлет с небес благословение!

Желаю в праздник только доброты,
Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!
Пусть сбудутся заветные мечты,
Чтобы глаза твои от радости сияли!

2

С Вознесением Господним
Я вас поздравляю!
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет пусть ваш дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.

3

Вознесение Господне
Нам даруют небеса,
Возрождается надежда
В наших душах и сердцах.

Пусть несет благословенье
В этот день небесный свет,
Пусть грехов наших прощение
Сбережет от зла и бед.

В светлый праздник всем желаю
Веру в сердце сохранить,
Под святыми небесами
Жизнь счастливую прожить.

Поздравления в смс

1

С Вознесением Господним
Я вас поздравляю!
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет пусть ваш дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.

2

С Вознесением Господним
Принимайте поздравленья,
Небеса благодарите
За прекрасные мгновенья.

Благодать сойдет большая
Пусть на всю вашу семью.
«Будьте счастливы, здоровы!» —
От души вам говорю.

3

С Вознесением Господним
Вас сегодня поздравляю!
Веры крепкой, нерушимой
В день особенный желаю.

Пусть Господь дает вам силы
И терпеньем награждает,
Путь к добру и просветленью
Он для вас пусть открывает.

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