Это праздник, символизирующий окончание земной жизни Иисуса Христа и продолжение чуда Светлого Воскресения.
Верующие связывают этот день с надеждой на вечную жизнь в теле, не подверженном смертям и болезням, и на второе пришествие Христа.
Как отмечать Вознесение Господне?
В этот день красное облачение православных священников меняется на белое. В них они служат следующие 10 дней. До Троицы.
На Вознесение паломники приезжают в монастырь на горе Елеон, чтобы поклониться камню, откуда вознесся Господь. На нем отпечатался след Иисуса. Слепки с этого камня есть во многих храмах России. Их в день праздника выставляют для молящихся.
Праздник является одним их 12 главных православных праздников. Поэтому нельзя совершать какую-либо работу, не считая повседневных бытовых дел.
Что нельзя делать
В день Вознесения Господне запрещено ругаться, спорить и желать кому-либо зла, указывает НГС.
Также нельзя было отказывать нуждающимся в милостыне.
Образ нищего
Считалось, что после Пасхи Христос ходил в образе нищего и просил помощи. В старину люди верили, что если кто-то стучится в дом на Вознесение, то это пришел сам Христос, только в чужом обличье. Поэтому гостям в этот день были только рады.
Также в этот день можно попросить Бога о помощи. Предки верили, что желание обязательно исполнится.
А вот о финансовом благополучии лучше не упоминать во время молитвы. Иначе бедность будет следовать по пятам всю жизнь.
На Вознесение не стоит думать о плохом. Вместо этого следует вспомнить умерших родственников.
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