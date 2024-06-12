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Жизнь

Что нужно сделать на Вознесение Господне, на 40-й день после Пасхи

Православные готовятся встречать праздник Вознесения Господня. Его отмечают на 40-й день после Пасхи, в этом году — 13 июня.

Это праздник, символизирующий окончание земной жизни Иисуса Христа и продолжение чуда Светлого Воскресения.

Верующие связывают этот день с надеждой на вечную жизнь в теле, не подверженном смертям и болезням, и на второе пришествие Христа.

Как отмечать Вознесение Господне?

В этот день красное облачение православных священников меняется на белое. В них они служат следующие 10 дней. До Троицы.

На Вознесение паломники приезжают в монастырь на горе Елеон, чтобы поклониться камню, откуда вознесся Господь. На нем отпечатался след Иисуса. Слепки с этого камня есть во многих храмах России. Их в день праздника выставляют для молящихся.

Праздник является одним их 12 главных православных праздников. Поэтому нельзя совершать какую-либо работу, не считая повседневных бытовых дел.

Что нельзя делать

В день Вознесения Господне запрещено ругаться, спорить и желать кому-либо зла, указывает НГС.

Также нельзя было отказывать нуждающимся в милостыне.

Образ нищего

Считалось, что после Пасхи Христос ходил в образе нищего и просил помощи. В старину люди верили, что если кто-то стучится в дом на Вознесение, то это пришел сам Христос, только в чужом обличье. Поэтому гостям в этот день были только рады.

Также в этот день можно попросить Бога о помощи. Предки верили, что желание обязательно исполнится.

А вот о финансовом благополучии лучше не упоминать во время молитвы. Иначе бедность будет следовать по пятам всю жизнь.

На Вознесение не стоит думать о плохом. Вместо этого следует вспомнить умерших родственников.

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