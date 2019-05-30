Вознесение 2019 у католиков: суть и традиции праздника

В 2019 году Вознесение Господне католики отмечают 30 мая. Этот праздник не имеет постоянной даты: его празднуют на 40-й день после Пасхи. Рассказываем о сути и традициях праздника Вознесение 2019.

Вознесение 2019: суть и традиции

Согласно Евангелию, сорок дней после воскресения Иисус Христос пребывал на земле, напутствуя учеников. Затем Христос встретился с апостолами в Иерусалиме и на их глазах вознесся — поднялся в небо и исчез в облаках. По преданию, это произошло на Масличной горе недалеко от Вифании.

О Вознесении Господнем рассказывают двое евангелистов — Марк и Лука, уточняет ria.ru.

Католическая церковь ССО

У католиков существует несколько особых обрядов, которые связаны с праздником. Это благословение винограда и бобов во время мессы, торжественные процессии и тушение пасхальной свечи.

В некоторых римско-католических церквах статую Христа в праздник Вознесения поднимают под потолок храма.