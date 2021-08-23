Возвращавшаяся из Крыма сибирячка кричала матом и выпустила собачку побегать по самолету

Жительницу Омска задержали за хулиганство, устроенное во время полета авиалайнера, сообщает сибирское управление МВД на транспорте.

Экипаж самолета, прибывшего из Симферополя, обратился за помощью в полицию из-за буйной пассажирки.

«Задержали 45-летнюю жительницу Омска, которая пренебрегла правилами перевозки своей собаки и во время полета выпустила животное из контейнера на прогулку по салону самолета», — рассказали в ведомстве.

Женщина игнорировала требование экипажа посадить питомца в сумку-переноску, а затем начала материть бортпроводников и пассажиров.

За мелкое хулиганство сибирячке грозит до 15 суток административного ареста.

В МВД напомнили, что перевозить в самолете животных можно в специальном контейнере — запрещено выпускать или держать на руках во время полета.

Ранее беременная пассажирка из-за собак устроила «Аэрофлоту» двухчасовую истерику.