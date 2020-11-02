Вперед, к романтическим победам! Астрологический прогноз на 2−8 ноября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября. Кому помогать, кому принимать помощь, а кому уйти в себя, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Овен

Овнам на этой неделе не стоит заниматься приумножением заработанного. Посвятите себя тому, что вы привыкли делать. А чувство юмора поможет избежать рутины.

Телец

Тельцам будет хорошо заняться самосовершенствованием. Изучите свои возможности, потребности и поделитесь этим с близкими и родными. Может быть, появится новое дело, которое увлечет вас всех и сделает более сплоченными.

Близнецы

Близнецам на этой неделе нужно позаботиться о своем кошельке. Грамотно подходите к покупкам, внимательно проверяйте счета. И, конечно, старайтесь не попадаться на уловки мошенников.

Рак

У Раков благоприятный период для получения зарплаты и возврата долгов. Если вы решили пообщаться с друзьями, то лучшего момента не будет. Обязательно посетите их, поболтайте, выслушайте. Помогите чем можете.

Деньги. Миллионеры. Pixabay.com

Лев

Для Львов наступает период улучшения дел в карьере. Ваши проекты, лежащие на полке, наконец-то получат развитие. Будьте готовы к командировке. От вас потребуются все силы, поэтому старайтесь больше отдыхать.

Дева

Если вы давно собирались освоить новый навык, то можете смело начинать. Хороший период для налаживания отношений с отцом или его родственниками. Благоприятное время для начала духовных практик или изучения древних священных писаний.

Весы

Весов может увлечь все мистическое, неизвестное и тайное. Старайтесь сохранять ясную голову и холодное сознание, подвергая сомнению все, что будете видеть. Важно на этой неделе уделять внимание своему здоровью, чтобы легкое недомогание не превратилось в хроническое заболевание.

Скорпион

В ваше семейное гнездышко придет идилия. Постарайтесь сохранить ее как можно дольше. Будьте более открытыми и честными. Дайте своему партнеру высказать все, что он хочет, и постарайтесь это понять. Тогда он будет благодарен и счастлив.

Психологическая поддержка. unsplash.com

Стрелец

Стрельцу на этой неделе будут все помогать. Принимайте с благодарностью все, что дают окружающие, и помогайте в ответ. Хорошо на этой неделе брать деньги в долг — впоследствии достаточно легко получится вернуть.

Козерог

Козерогам будут не чужды романтические победы. На этой неделе вы особенно привлекательны для противоположного пола, поэтому вероятно начало серьезных отношений. Однако не стоит ради них вступать в конфликты и противостояния. Вы рискуете попасть в неприятную ситуацию с синяками и шишками.

Водолей

Водолеям на этой неделе благоприятно заняться обустройством своего гнездышка. Это может быть как косметический ремонт, так и начало большого капитального ремонта — все зависит от ваших аппетитов и возможностей. В любом случае жилище приобретет новые, свежие черты.

Рыбы

Рыбам стоит найти себе хобби, потому что появится так много свободного времени, что не понятно будет, куда его девать. Вспомните, чем вы хотели заняться в детстве, и попробуйте это несмотря на то, что будут говорить окружающие. Период хорош для общения с родными.