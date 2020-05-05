+21. Впервые на Алтае за сутки количество выздоровевших с COVID-19 превысило число заболевших

В Алтайском крае за сутки заражение коронавирусной инфекцией выявили у 21 человека, сообщает 5 мая в своем Telegram-канале региональный оперштаб по коронавирусу.

За минувшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания, при этом выписаны из клиник 26 пациентов. Таким образом, количество вылеченных в Алтайском крае за сутки впервые превысило число зараженных.

Новых заболевших обнаружили в Рубцовске — 5 человек, Барнауле — 4, Родинском районе — 3, Третьяковском районе — 3, Бийске — 2, Змеиногорске — 2, Славгороде — 2.

Итого, по данным на 5 мая, общее число заболевших в крае — 555 человек, 108 из них выздоровели, трое умерли. Напомним, 5 мая стало известно о третьем случае смерти пациента с коронавирусом.

Из общего числа заболевших, 52 случая — завозных (2 — из-за рубежа), 413 — по контакту с заболевшими. В 75 случаях заражения выявлены у больных внебольничной пневмонией, 87 — у заболевших ОРВИ, в 393 случаях — бессимптомное течение.

В крае на коронавирусную инфекцию обследовано 34682 человек, находятся под меднаблюдением — 4343, снято меднаблюдение с 8603 граждан.

За прошедшие сутки выписано по излечению 26 человек.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.