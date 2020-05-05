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5 мая 8°C
Коронавирус

+21. Впервые на Алтае за сутки количество выздоровевших с COVID-19 превысило число заболевших

В Алтайском крае за сутки заражение коронавирусной инфекцией выявили у 21 человека, сообщает 5 мая в своем Telegram-канале региональный оперштаб по коронавирусу.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

За минувшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания, при этом выписаны из клиник 26 пациентов. Таким образом, количество вылеченных в Алтайском крае за сутки впервые превысило число зараженных.

Новых заболевших обнаружили в Рубцовске — 5 человек, Барнауле — 4, Родинском районе — 3, Третьяковском районе — 3, Бийске — 2, Змеиногорске — 2, Славгороде — 2.

Итого, по данным на 5 мая, общее число заболевших в крае — 555 человек, 108 из них выздоровели, трое умерли. Напомним, 5 мая стало известно о третьем случае смерти пациента с коронавирусом.

Из общего числа заболевших, 52 случая — завозных (2 — из-за рубежа), 413 — по контакту с заболевшими. В 75 случаях заражения выявлены у больных внебольничной пневмонией, 87 — у заболевших ОРВИ, в 393 случаях — бессимптомное течение.

В крае на коронавирусную инфекцию обследовано 34682 человек, находятся под меднаблюдением — 4343, снято меднаблюдение с 8603 граждан.
За прошедшие сутки выписано по излечению 26 человек.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Картина распространения короновируса в Алтайском крае:

Змеиногорский район — 219 (Змеиногорск — 21, Змеиногорский район — 198), Барнаул — 161, Бийск — 45, Поспелихинский район — 19 (Николаевка — 8, Поспелиха — 11), Рубцовск — 13, Павловский район — 11 (Комсомольский — 2, Шахи — 1, Павловск — 5, Новые Зори — 3), Рубцовский район — 8 (Куйбышево — 2, Веселоярск — 5, Новониколаевка — 1), Немецкий национальный район — 8 (Гальбштадт — 2, Кусак — 5, Подсосново — 1), Новичихинский район — 6 (10 лет Октября — 5, Новичиха — 1), Камень-на-Оби — 6, Горняк — 6, Славгород — 6, Третьяковский район — 6 (Староалейское), Тальменский район — 5 (Ларичиха — 1, Тальменка — 2, Наумово — 1, Луговое — 1), Родинский район — 5 (Мирный — 1, Родино — 4), Первомайский район — 4 (Логовское — 2, Березовка — 1, Первомайское — 1), Новоалтайск — 4, Крутихинский район — 3 (Крутиха), Яровое — 3, Советский район — 2 (Советское), Кулундинский район — 2 (Кулунда -1, Троицк — 1), Тюменцевский район -2 (Юдиха — 1, Вылково — 1), ЗАТО Сибирский — 2, Заринск -1, Бийский район — 1, Троицкий район — 1 (Троицкое), Целинный район — 1 (Верх-Марушка), Михайловский район — 1 (Михайловское), Романовский район — 1 (Сидоровка), Егорьевский район — 1 (Первомайское), Алтайский район — 1 (Алтайское), Усть-Калманский район — 1 (Михайловка).

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