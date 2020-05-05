Третий случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Алтайском крае

В госпитале барнаульской городской больницы № 5 умерла жительница Барнаула 1946 года рождения.
«Поступила на лечение в больницу в состоянии комы по сопутствующему заболеванию — сахарный диабет», — рассказали в оперштабе.
Отмечается, что женщина длительно находилась в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.
В правительстве Алтайского края выразили соболезнование родным и близким умершей.
Напомним в ночь на 24 апреля в Алтайском крае зарегистрировали первый случай смерти пациента с коронавирусом — мужчина 1963 года рождения, житель села Логовское.
4 мая стало известно о втором случае — мужчина 1945 года рождения, житель Змеиногорска.