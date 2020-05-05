Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 мая 8°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Третий случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Алтайском крае

В Алтайском крае зарегистрирован третий случай смерти пациента с COVID-19, сообщает в своем Telegram-канале региональный оперштаб по коронавирусу.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

В госпитале барнаульской городской больницы № 5 умерла жительница Барнаула 1946 года рождения.

«Поступила на лечение в больницу в состоянии комы по сопутствующему заболеванию — сахарный диабет», — рассказали в оперштабе.

Отмечается, что женщина длительно находилась в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.

В правительстве Алтайского края выразили соболезнование родным и близким умершей.

Напомним в ночь на 24 апреля в Алтайском крае зарегистрировали первый случай смерти пациента с коронавирусом — мужчина 1963 года рождения, житель села Логовское.

4 мая стало известно о втором случае — мужчина 1945 года рождения, житель Змеиногорска.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость