2 февраля
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Жизнь

Впервые на алтайскую зимовку прилетело более двух тысяч лебедей

Количество зимующих на Алтае лебедей впервые превысило 2 тыс. особей. Об этом пишет «Интерфакс».

Лебедь-кликун.
Лебедь-кликун.
Д. Кузменкин, А. Скачко

Вице-президент Союза охраны птиц России, орнитолог Алексей Эбель рассказал, что увеличение количества лебедей можно объяснить с мягкой зимой. Озеро не застыло, что служит благоприятной средой для птиц.

Также отмечается, что численность молодняка только растет.

Впервые резкий прирост птиц заметили в 2014 году, когда на праздник «Алтайская зимовка» начали приезжать люди.

Ранее altapress.ru показывал, как лебеди зимуют на незамерзающем озере Светлое в Алтайском крае.

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