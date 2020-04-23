Впервые на видео показали подводную жизнь китенка и его горбатой матери

Съемки проходили в течение 10 дней на Гавайях. Ученые наблюдали за 7 китами с помощью подводных камер и устройств записи звука, а также беспилотников, прикрепив к животным датчики для отслеживания.
Такие наблюдения — часть масштабного исследования нескольких американских университетов, участвующих в программе по изучению морских млекопитающих, пишет mail.ru.
Исследователи надеются узнать, как долго самки горбатых китов заботятся о потомстве, и помогают ли им в этом другие киты.
Ранее 51-летний норвежский каякер Мортен Бьоркманн пережил экстремальное приключение с китами. Мужчина чудом избежал несчастного случая — три кита вынырнули из воды всего в нескольких метрах за его спиной.
А с дрона сняли впечатляющее видео шествия горбатых китов. В кадре не менее 8 «здоровяков». Каждый год киты преодолевают тысячи километров, чтобы добраться от Гавайских островов до прибрежья Аляски. Это самое большое расстояние, на которое мигрируют млекопитающие на Земле.