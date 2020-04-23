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Жизнь

Впервые на видео показали подводную жизнь китенка и его горбатой матери

Ученым впервые удалось снять в очень подробном видео, как самка горбатого кита заботится о своем китенке: кормит, играет и охраняет его.

Кит.
Кит.
открытые источники в интернете

Съемки проходили в течение 10 дней на Гавайях. Ученые наблюдали за 7 китами с помощью подводных камер и устройств записи звука, а также беспилотников, прикрепив к животным датчики для отслеживания.

Такие наблюдения — часть масштабного исследования нескольких американских университетов, участвующих в программе по изучению морских млекопитающих, пишет mail.ru.

Исследователи надеются узнать, как долго самки горбатых китов заботятся о потомстве, и помогают ли им в этом другие киты.

Ранее 51-летний норвежский каякер Мортен Бьоркманн пережил экстремальное приключение с китами. Мужчина чудом избежал несчастного случая — три кита вынырнули из воды всего в нескольких метрах за его спиной.

А с дрона сняли впечатляющее видео шествия горбатых китов. В кадре не менее 8 «здоровяков». Каждый год киты преодолевают тысячи километров, чтобы добраться от Гавайских островов до прибрежья Аляски. Это самое большое расстояние, на которое мигрируют млекопитающие на Земле.

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