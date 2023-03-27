Впервые показали фотографии с места авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин

Юрий Гагарин скончался 27 марта 1968 года. Ему было всего 34 года.

Как умер Юрий Гагарин

Первый человек, совершивший полет в космос, погиб в авиакатастрофе на истребителе Миг-15УТИ. 27 марта он проходил тренировку. В 10:19 Гагарин взлетел, в 10:30 доложил о завершении тренировочных упражнений.

После этого самолет со скоростью 700 км/ч и под углом в 50 градусов врезался в землю возле села Новоселово Владимирской области.

Вместе с ним в салоне находился Владимир Серегин — военный летчик первого класса. Он также не выжил.

С того дня прошло уже 55 лет, но специалисты до сих пор не знают, почему произошла трагедия.