16 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Таких звезд больше нет: умерла самая красивая женщина в мире

Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Ее называли самой красивой женщиной в мире.

Юрий Гагарин и Джина Лоллобриджида, Москва, 1961 год
Юрий Гагарин и Джина Лоллобриджида, Москва, 1961 год
realhappiness.ru

Она мечтала стать великим скульптором или известной оперной певицей, неоднократно отказывалась от предложений сняться в кино.

Но все же пришла на киноплощадку. Сначала были эпизодические роли.

После того, как Лоллобриджида заняла третье место в конкурсе красоты «Мисс Италия», начались главные роли.

Первым громким успехом стал «Фанфан-Тюльпан» 1952 года, после чего на актрису обрушились предложения из Голливуда, напоминает Газета.Ru. Среди других известных фильмов с участием Лоллобриджиды — «Ночные красавицы», «Соломенная вдова», «Приходи в сентябре» и «Собор Парижской Богоматери», пишет Lenta.ru.

В середине 50-х Джина Лоллобриджида получила прозвище «самая красивая женщина в мире» — по названию одного из фильмов с ее участием. В 2018 году артистка получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

Джине Лоллобриджиде было 95 лет. Причина ее смерти не уточняется.

Встреча с Гагариным

В 1961 году была на Московском международном фестивале. Организаторы поинтересовались у звезды, с кем бы она хотела встретиться в Советской Союзе, Джина назвала имя первого космонавта. И нескрывала — как и многие женщины планеты, была влюблена в советского космонавта.

После мировые СМИ наперебой обсуждали роман двух звезд.

Космонавт же на прощанье подарил актрисе свою фотографию с дарственной надписью на обороте: «Я видел много звезд на небе. Но таких, как вы, нет».

Факт

Актриса имела необычную привычку говорить о себе в третьем лице.

Джина Лоллобриджида.
Джина Лоллобриджида.
из открытых источников в интернете

Ранее единственная дочь «короля рок-н-ролла» умерла, не выходя из комы.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость