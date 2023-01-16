Таких звезд больше нет: умерла самая красивая женщина в мире

Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Ее называли самой красивой женщиной в мире.

Она мечтала стать великим скульптором или известной оперной певицей, неоднократно отказывалась от предложений сняться в кино.

Но все же пришла на киноплощадку. Сначала были эпизодические роли.

После того, как Лоллобриджида заняла третье место в конкурсе красоты «Мисс Италия», начались главные роли.

Первым громким успехом стал «Фанфан-Тюльпан» 1952 года, после чего на актрису обрушились предложения из Голливуда, напоминает Газета.Ru. Среди других известных фильмов с участием Лоллобриджиды — «Ночные красавицы», «Соломенная вдова», «Приходи в сентябре» и «Собор Парижской Богоматери», пишет Lenta.ru.

В середине 50-х Джина Лоллобриджида получила прозвище «самая красивая женщина в мире» — по названию одного из фильмов с ее участием. В 2018 году артистка получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

Джине Лоллобриджиде было 95 лет. Причина ее смерти не уточняется.

Встреча с Гагариным

В 1961 году была на Московском международном фестивале. Организаторы поинтересовались у звезды, с кем бы она хотела встретиться в Советской Союзе, Джина назвала имя первого космонавта. И нескрывала — как и многие женщины планеты, была влюблена в советского космонавта.

После мировые СМИ наперебой обсуждали роман двух звезд.

Космонавт же на прощанье подарил актрисе свою фотографию с дарственной надписью на обороте: «Я видел много звезд на небе. Но таких, как вы, нет».

Факт

Актриса имела необычную привычку говорить о себе в третьем лице.

Джина Лоллобриджида. из открытых источников в интернете

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