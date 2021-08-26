Впервые в Барнауле сделали диагональный пешеходный переход

Такие переходы позволяют пересечь проезжую часть между противоположными углами перекрестка. Именно этот участок выбрали потому, что там фиксируется интенсивное пешеходное движение со всех направлений, так как вблизи расположены учебные заведения и общежития.
Разметка на диагональных переходах отличается от обычной — ее наносят только пунктирными линиями.
Пока это первый диагональный пешеходный переход в городе, но в дальнейшем будут исследоваться и другие участки, где возможно применение таких переходов, обещают в администрации.
Ранее altapress.ru рассказывал, как власти будут повышать безопасность на дорогах.