Впервые за 20 лет на озеро под Рубцовском прилетели белоснежные лебеди

Сначала местные жители насчитали три птицы, но спустя несколько дней их стало уже семь. Птицы держатся подальше от берега.
«Если честно, не поверил своим глазам! Оказалось, и правда: лебеди. Думал, улетят на следующий день, но они все еще здесь», — говорит один из жителей поселка.
Лебеди на озере Ракиты.
Ирина Жукова / «Местное время»
Последние 20 лет лебедей на этом озере не было, добавляет издание.
«Цапли, выпь — их видели, а лебеди не прилетали», — отметил местный житель.
На Алтай с зимовки уже вернулись журавли, скворцы, грачи и более 15 других видов.