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Жизнь

Впервые за 20 лет на озеро под Рубцовском прилетели белоснежные лебеди

Жители поселка Приозерный заметили на озере Ракиты, расположенном рядом с Рубцовском, белоснежных лебедей. Пока улетать они не собираются, сообщает газета «Местное время».

Лебеди на озере Ракиты.
Лебеди на озере Ракиты.
Ирина Жукова / "Местное время"

Сначала местные жители насчитали три птицы, но спустя несколько дней их стало уже семь. Птицы держатся подальше от берега.

«Если честно, не поверил своим глазам! Оказалось, и правда: лебеди. Думал, улетят на следующий день, но они все еще здесь», — говорит один из жителей поселка.

Лебеди на озере Ракиты.
Лебеди на озере Ракиты.
Ирина Жукова / «Местное время»

Последние 20 лет лебедей на этом озере не было, добавляет издание.

«Цапли, выпь — их видели, а лебеди не прилетали», — отметил местный житель.

На Алтай с зимовки уже вернулись журавли, скворцы, грачи и более 15 других видов.

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