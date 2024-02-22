Впервые за семь лет на Солнце произошли сразу две мощные вспышки

Разница между вспышками — менее 12 часов.
Предварительно, плазменные облака пройдут мимо Земли. Но очень близко, указывает Газета.Ru.
Факт
Последний раз два взрыва высшей силы подряд на Солнце фиксировали в сентябре 2017 года.
Ранее исследователи показали выброс солнечной плазмы.
Между тем от Солнца отделилась магнитная нить, связанная с солнечным пятном.
Радиация
Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.
До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.
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