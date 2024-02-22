22 февраля
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Жизнь

Впервые за семь лет на Солнце произошли сразу две мощные вспышки

На Солнце впервые за семь лет зафиксировали две высшего балла X, пишут РИА Новости.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Разница между вспышками — менее 12 часов.

Предварительно, плазменные облака пройдут мимо Земли. Но очень близко, указывает Газета.Ru.

Факт

Последний раз два взрыва высшей силы подряд на Солнце фиксировали в сентябре 2017 года.

Ранее исследователи показали выброс солнечной плазмы.

Между тем от Солнца отделилась магнитная нить, связанная с солнечным пятном.

Радиация

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.

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